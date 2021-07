Tokyo, primo caso Covid nel Villaggio Olimpico a 6 giorni dall'inizio dei giochi

Nel Villaggio Olimpico di Tokyo è stato registrato un primo caso Covid-19, si tratta di un cittadino straniero, non un atleta, hanno fatto sapere le autorità secondo quanto riporta la Nhk. La notizia, confermata dal comitato organizzatore dei Giochi, arriva a sei giorni dall'inizio delle Olimpiadi. I dati confermati ieri dalle autorità del Giappone parlavano di più di 3.400 casi di Covid-19 accertati in 24 ore, 1.271 dei quali nell'area di Tokyo, che - secondo la Kyodo - per il terzo giorno consecutivo ha registrato più di mille casi in un giorno.

Nonostante le notizie riportate dalla Nhk, da Toshiru Muto, a capo del comitato organizzatore, non sono arrivate precisazioni riguardo la persona risultata positiva né sulla sua nazionalità né se si tratti di una persona vaccinata o meno contro il Covid-19. Sono state adottate tutte le misure per evitare la diffusione del contagio in modo che nel Villaggio Olimpico tutti possano sentirsi al sicuro, ha detto.