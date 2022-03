Straordinario Renè De Silvestro: il cadorino medaglia d'argento alle Paralimpiadi nello slalom gigante

SAN VITO - Renè De Silvestro ce l’ha fatta. Il campione bellunese, cadorino di San Vito, espressione anche dello sci di Cortina d’Ampezzo (il suo club è il Drusciè), è riuscito a salire sul podio olimpico. Oggi, giovedì 10 marzo, il 25enne laureatosi campione mondiale in supercombinata a metà gennaio, ha vinto la medaglia d’argento nello slalom gigante, nella categoria sitting (l’atleta è alloggiato su uno speciale sedile, fissato con l’attacco a un unico sci). «Un’emozione indescrivibile. Questo argento ripaga oltre a me staff e famiglia, finalmente ho regalato a chi mi guarda una soddisfazione - queste le prime dichiarazioni di Renè in diretta sulla Rai -. Una dedica? A tutti quelli che sono a casa, al mio allenatore, alla mia famiglia, alla nazionale e ai miei amici e a chi si è svegliato di notte per guardarmi». Non è finita qui, c’è ancora lo slalom speciale. «Potrei stupirvi». «Ero deluso e arrabbiato dopo quell’errore nella prima manche - ha aggiunto De Silvestro, paraplegico dopo un incidente sugli sci nel dicembre del 2013, prima di una gara ad Alleghe - quindi ho cercato di dare tutto e riscattarmi nella seconda. E ho “tenuto” per non rischiare veramente tutto: sapevo che non avrei potuto recuperare tutti i 2 secondi di svantaggio. Ho cercato di usare la testa in tutte le curve. E adesso... Sono stra-mega-felice!» ha detto trattenendo le lacrime, con la voce rotta dalla commozione e dall’ondata di emozioni. Poi Renè ha lanciato un messaggio: «Dove si trova la forza di tornare sugli sci (dopo l’incidente, ndr)? La trovi attorno, c’è voluta tanta passione, c’era già, famiglia e amici hanno contribuito, sono riuscito a fare da subito quello che mi piaceva. Certo, ora ripensi a tutto quello che c’è dietro: come ce l’ho fatta io ce la possono fare anche gli altri, hai la possibilità di dare qualcosa di buono al mondo». Ma stavolta l’ha data lui a noi: grandissimo Renè De Silvestro.