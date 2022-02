Primo oro per l'Italia a Pechino grazie a una straordinaria Arianna Fontana

PECHINO - Una straordinaria Arianna Fontana, 31 anni, di Sondrio, vince il primo oro per l'Italia delle Olimpiadi invernali in Cina, trionfando nei 500 metri dello short track dopo essere caduta in avvio di gara nella seconda partenza dopo una prima anticipata. Con l'oro nei 500 metri raggiunge quota 10 medaglie olimpiche in carriera ed eguaglia la fondista Stefania Belmondo.

L'esultanza di Malagò

«Arianna sei nella storia! Mi hai commosso. Che sofferenza! Ti meriti 10 e lode». Lo dice il presidente del Coni, Giovanni Malagò, commentando l'oro di Arianna Fontana nello short track 500 metri, decima medaglia olimpica per l'azzurra. «Ho vissuto questa finale totalmente in apnea, nella mia stanza, non potendo ancora essere lì, al tuo fianco, a palpitare e gioire con te. Con questa decima medaglia hai raggiunto Stefania Belmondo al top delle atlete azzurre più medagliate nella storia dello sport italiano. E sai bene che non è ancora finita».