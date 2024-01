Dallo Stato, la medaglia d'oro al valore civile per la Grande Guerra al Comune di Pederobba: «Mirabile esempio di sacrifico ed amor patrio»

PEDEROBBA (TREVISO) - Al Comune di Pederobba la medaglia d'oro al valor civile per la Grande Guerra. Con decreto sottoscritto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il Comune di Pederobba ha ottenuto la medaglia d'oro al valor civile per gli eventi della Prima Guerra Mondiale. A settembre, la cittadina trevigiana aveva già ricevuto la medaglia d'argento per gli atti di coraggio e virtù civica vissuti durante la Seconda Guerra Mondiale.