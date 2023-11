ARZERGRANDE (PADOVA) - Roberto Bozzato è stato colto da un infarto fatale all'età di 55 anni. Lunedì 20 novembre non si è presentato in azienda per il turno di lavoro e i colleghi hanno fatto chiamare i parenti. E in casa la tragedia ha preso forma: per il 55enne non c'era più nulla da fare.

Bozzato viveva ad Arzergrande da solo e lavorava da anni alla Toffac Ingranaggi di Piove di Sacco. Lascia cinque fratelli e i suoi amati nipoti, il funerale si terrà sabato alle 10.30 nella chiesa del suo paese. Grande lavoratore e grande amante della bicicletta, è ricordato da tutti coloro che lo conoscevano con grande affetto.