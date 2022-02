Arianna Fontana, chi è la stella azzurra dello short track: 10 medaglie olimpiche

Arianna Fontana, anni 31, ha dimostrato ancora una volta di essere una delle più forti al mondo nella sua disciplina, come ha confermato in questa edizione dei giochi a Pechino. Arianna è stata anche la portabandiera italiana alle Olimpiadi del 2018 e nel 2006 a Torino diventò l’atleta italiana più giovane a salire su un podio ai Giochi invernali, ad appena 15 anni e 314 giorni. Prometteva bene, insomma. E ha mantenuto, senza tradire. Questa è la decima medaglia olimpica nella sua folgorante carriera, la seconda a Pechino (argento vinto sabato nella staffetta mista). Fontana è stata campionessa olimpica anche sui 500 metri a quattro anni di distanza dalla sua vittoria a Pyeongchang. Nelle due edizioni precedenti dei Giochi aveva ottenuto un argento e un bronzo. Grazia alla Fontana, nello Short Track, l'Italia porta a casa il suo primo oro, dopo i tre argenti e il bronzo ottenuti nelle prime tre giornate di gare pechinesi. E' la quarta atleta italiana a conquistare la medaglia d'oro alle Olimpiadi invernali per due edizioni consecutive della manifestazione dopo Alberto Tomba, Deborah Compagnoni e Armin Zöggeler.

Arianna Fontana vince la medaglia d'oro nello short track alle Olimpiadi di Pechino

Fontana è andata avanti sempre con la forza del carattere ed è strano oggi ricordare come questa straordinaria atleta stava per lasciare l’Italia, in polemica con la sua federazione. Arianna non ha mai nascosto di voler puntare su suo marito Antony Lobello (ex pattinatore, i due si sono conosciuti ai Giochi Olimpici di Torino nel 2006 e da allora non si sono più lasciati.) come unico preparatore-allenatore. La Federazione però aveva deciso diversamente e la campionessa valtellinese si è impuntata, domostrando poi di aver avuto ragione (prima delle Olimpiadi di Pechino si è trasferita a Budapest dove ha iniziato ad allenarsi con la nazionale di Short Track ungherese). Lo dimostrano i successi ottenuti in questi anni. Oggi Arianna è entrata di diritto nella storia, divantando la più medagliata nella sua disciplina, eguagliando per lo sport italiano, una leggenda come Stefania Belmondo con dieci medaglie ai Giochi Olimpici Invernali.

ARIANNA DONNA

Arianna è uno spirito libero. Ama i tatuaggi, ne ha uno grande sulla schiena: una manta gigante, simbolo dell’acqua e della libertà. Ama cucinare e viaggiare. Nel tempo libero non manca la visione di qualche bel film: adora il cinema e viaggiare. Atleta al cento per cento, cura il corpo e segue una dieta rigorosa. “E’ molto importante tenere sotto controllo il peso per essere veloce e leggera e una dieta che permetta di avere energie sufficienti ad affrontare allenamenti duri”, ha detto di recente. Mangia frutta e verdure, ma come tutti, si concede di tanto in tanto al vizio: cioccolato e pizza. GLi sgarri fanno parte del successo, lo giustificano.