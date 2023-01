Danilo Petrucci subito con il passo dei migliori nei test di Jerez

E' partita con il ritmo giusto la avventura di Danilo Petrucci nel Campionato Mondiale della Superbike. Il ducatista ternano ha chiuso la due giorni di test che si è svolta sul circuito Angel Nieto di Jerez De La Frontera con il tempo di 1' 39" e 311 millesimi di secondo, un crono che gli è valso l'ottavo miglior tempo, al termine di una sessione di prova che gli ha fatto esprimere delle valutazioni positive sul lavoro svolto in pista e ai box della sua squadra, la Barni Spark Racing Team. "Era importante rompere il ghiaccio nel modo migliore e l' ho fatto - ha dichiarato Petrux ai box subito dopo la conclusione del test - È un piacere lavorare con una squadra forte che mi ha subito messo a disposizione un mezzo competitivo. Conosco bene Barni, so come lavora, e ne ho avuto la conferma. Fin da ieri il feeling è stato subito buono e il mio passo di gara è già a un buon livello, visto che ho girato costantemente al ritmo dei cinque piloti piloti in pista. Oggi non sono riuscito ad abbassare il tempo come avrei voluto solamente perchè non riesco ancora a sfruttare la gomma nuova, e devo capire come usare bene la moto in quella situazione. Ho provato ad esplorare diverse strade - ha concluso il pilota ternano - ma non ho ancora la moto in mano al cento per cento. Per questo il test di Portimao della prossima settimana sarà per me molto utile. Vorrei bruciare le tappe, ma devo fare un percorso di crescita e per il primo test sono molto contento”. Petrucci che ha chiuso con un tempo di 1 secondo e 42 millesimi lontano dal più veloce, il turco Toprak Razgatlioglu su Yamaha, ha girato con la versione 2022 della Panigale V4 in entrambe le giornate di prove ed ha completato 53 giri nella prima giornata e 54 nella seconda. Per lui sono arrivati anche i complimenti del Team Principal della Barni Marco Barnabò, che ha detto di essere molto soddisfatto dell'impatto che Danilo ha avuto sul team. "Abbiamo girato sempre sugli stessi tempi sia con gomme usate che con gomme nuove e questo significa che c'è ancora margine - sono state le parole di Barnabò - Il setup della moto non è ancora quello giusto per far sì che Danilo possa esprimersi al cento per cento, ma sono molto fiducioso e soddisfatto. Ritrovare Petrux è stato davvero bello e lavorare con lui è sempre un piacere".