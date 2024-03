Lo chef Gianfranco Vissani polemico con i futuri cuochi ed i loro insegnanti: «Non guardate solo la tv»

I ragazzi ce l’hanno veramente messa tutta, ma lo chef Gianfranco Vissani non si è astenuto dal far polemica. La sfida sportivo-culinaria ‘Giovani in gioco-game chef’ ideata dalla Provincia di Terni si è conclusa sabato sera a Terni con una cena che ha visto gli studenti degli istituti alberghieri Casagrande-Cesi di Terni e Coscioni di Orvieto impegnati al massimo per riuscire a prevalere e a convincere la giuria presieduta dallo chef Vissani. Belli e precisi nelle loro divise, professionali nelle loro mansioni, i ragazzi si sono dati un gran da fare per realizzare e presentare i propri piatti. Ma lo chef ha una sua visione dei giovani cuochi e dei loro insegnati. Nel video di Claudia Sensi le interviste a Gianfranco Vissani, alla dirigente scolastica del Casagrande-Cesi Marina Marini, alla dirigente scolastica del Coscioni Cristiana Casaburo.

