Stefano Bandecchi ritira le dimissioni da sindaco di Terni. La retromarcia dopo una settimana

Il sindaco di Terni Stefano Bandecchi ha ritirato le dimissioni.

A distanza di una settimana dall'apertura della crisi politica di Palazzo Spada, il primo cittadino ha ingranato la retromarcia. Il ritiro delle dimissioni sono già state protocollate.

Nessun colpo di scena, il ritiro delle dimissioni era nell'aria. Questa mattina il sindaco Bandecchi aveva preso parte a sorpresa all'inaugurazione della rotatoria dedicata alla memoria di Marino Tattoli, ex assessore comunale e ideatore degli eventi valentiniani. Al momento, non si conoscono le ragioni che hanno spinto il sindaco a ritirare le dimissioni che lui stesso aveva presentato una settimana fa in polemica con il suo partito, Alternativa Popolare.

Le polemiche dell'opposizione

Da giorni Bandecchi sui social dichiarava la sua volontà di ritirare le dimissioni perché non condivideva le polemiche sollevate dai gruppi di opposizione. Al contrario non sembrava ancora del tutto convinto delle mosse e delle scelte fatte dentro AP, a cominciare dalle dimissioni del segretario provinciale Lorenzo Filippetti.

L'ultimo scontro con il centro-sinistra ieri mattina al termine del question time al quale il sindaco non ha partecipato malgrado avesse tre interrogazioni a cui rispondere.

Resta ora da capire quali saranno, e se ci saranno, i provvedimenti politici che il sindaco ha preso per risolvere la crisi, come un possibile rimpasto di giunta che al momento non è del tutto escluso.

Solo pochi giorni fa bandecchi aveva detto che si sarebbe preso tutti i venti giorni di tempo a disposizione prima di prendere una decisione rispetto al confermare o meno le dimissioni. Questa mattina l'ennesima virata con la presentazione al protocollo del Comune di Terni del ritiro delle dimissioni.