ROMA La Uefa ha aperto un procedimento disciplinare nei confronti di José Mourinho per le parole pronunciate contro l'arbitro della finale di Europa League Anthony Taylor e adesso rischia una squalifica pesante. «Sembrava spagnolo, non si è neanche vergognato quando ha dato il rigore poi tolto al Var. Speriamo che il prossimo anno faccia la Champions, così le sue cagate le farà tutte lì», ha detto il tecnico nella conferenza stampa post-partita. Poi, nei sotterranei dello stadio lo ha attaccato faccia a faccia: «You're a fucking disgrace man (sei una fottuta disgrazia, ndc). Non provate neanche vergogna sulle vostre facce. Complimenti, anche al Var. Anche Rosetti è stato capace di dire che non era rigore e tu no». La Commissione disciplinare dell'Uefa si è messa in moto per «insulti e linguaggio offensivo nei confronti di un ufficiale di gara», ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento Disciplinare.

Taylor, Uefa: «Non tolleriamo violenze contro gli arbitri». Aperta inchiesta su Mourinho. Arrestato tifoso giallorosso a Budapest

Le accuse dello Special One contro il fischietto inglese hanno scaturito anche la reazione della Premier League che con una nota ufficiale, ha condannato il comportamento del portoghese e gli insulti incassati dall'arbitro all'aeroporto di Budapest: «Siamo scioccati e sconvolti dagli inaccettabili insulti rivolti ad Anthony Taylor e alla sua famiglia durante il viaggio di ritorno dalla finale di Europa League. Nessuno dovrebbe subire il comportamento imperdonabile che hanno dovuto sopportare ieri. Anthony è uno dei nostri direttori di gara più esperti e preparati e sosteniamo pienamente lui e la sua famiglia». L'ex arbitro inglese Keith Hackett, invece, in un commento sul Telegraph ha detto: «Mourinho dovrebbe essere squalificato per almeno 10 giornate dopo l'orrore visto all'aeroporto di Budapest».

Siviglia-Roma: la Uefa apre un'inchiesta su Mourinho per insulti all'arbitro Taylor

ABODI CONDANNA

A difesa del direttore di gara, è intervenuto anche il ministro dello sport Andrea Abodi: «Ci sono sconfitte che fanno male, che riteniamo ingiuste, nello sport come nella vita, ma questo non giustifica mai atteggiamenti e linguaggi inaccettabili, soprattutto da parte dei protagonisti, peraltro professionisti». La Uefa stessa, oltre ad aprire il procedimento, ha stigmatizzato la vicenda: «Condanniamo con veemenza il comportamento violento. Gli arbitri svolgono un ruolo cruciale nel garantire l'integrità e l'equità del gioco, e la loro sicurezza e il loro benessere sono della massima importanza. La Uefa non tollererà alcuna forma di comportamento violento nei loro confronti. Manterremo una stretta collaborazione con la polizia locale e la sicurezza aeroportuale. Ci impegniamo costantemente per migliorare le misure di sicurezza per i funzionari in coordinamento con le autorità locali». In soccorso del tecnico, invece, il senatore Maurizio Gasparri: «Apprendo che l'Uefa, un'organizzazione che dovrebbe rendere conto di molte imprese che ne hanno scandito la storia, avrebbe aperto un'inchiesta a carico di Mourinho e della Roma. Piuttosto si occupino dell'arbitro che ha avuto una condotta incommentabile in occasione della recente finale Roma-Siviglia. L'Uefa se la prende con le vittime e trascura le persone che meriterebbero un'indagine molto attenta e approfondita. È vergognosa questa condotta. Roma viene offesa da questa ennesima prova di arroganza».

ARRESTO

Intanto a seguito dell'aggressione all'arbitro e alla sua famiglia, è stato arrestato un uomo di 42 anni dalla polizia aeroportuale in collaborazione con la società che gestisce la sicurezza dell'aeroporto. Un secondo tifoso, invece, sarebbe stato rilasciato dopo l'interrogatorio della polizia ungherese. Non rischia nulla la Roma, perché il club non sarebbe potuto intervenire in nessun modo. La società giallorossa sarà multata per lancio di oggetti, accensioni di materiale pirotecnico, danneggiamento, disturbi della folla e condotta impropria della squadra. Il Siviglia invece è accusato di invasione di campo.