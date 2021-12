Mistero sorteggi Champions, spunta per errore il Manchester United

Manchester United? No, non è possibile. Imbarazzo durante il sorteggio degli ottavi di Champions League. Ma cosa è successo a Nyon? L'errore durante la cerimonia con Arshavin ambasciatore è stato subito individuato dal segretario Uefa Marchetti. Dall’urna è infatti uscita la sfida tra Villarreal e Manchester United, ma i due team si erano già incontrati nel girone. Dunque il foglietto è stato immediatamente messo da parte dall'ex attaccante dell'Arsenal visibilmente imbarazzato. Un problema con le palline visto che la squadra spagnola e quella inglese avevano gia' partecipato nello stesso gruppo alla fase eliminatoria.

APPROFONDIMENTI LE AVVERSARIE Diretta sorteggio Champions League: dichiarato nullo, alle 15 si... IL CASO Calciomercato, indagati gli agenti Ramadani e Chiodi: faro su... SPORT Ottavi di Champions, lunedì il sorteggio live su Sky SPORT L'Inter travolge il Cagliari e vola in vetta

L'Atletico Madrid ha fatto ricorso alla Uefa chiedendo spiegazioni sul sorteggio da poco effettuato a Nyon. Il sorteggio di Champions è stato sfavorevole per l'Atletico Madrid che ha pescato il Bayern Monaco ma c'è stato un evidente errore nelle operazioni del sorteggio, con la Uefa ha messo la pallina del Liverpool (che non poteva essere toccata) e non quella del Manchester United tra i rivali dell'Atletico. Da parte sua il Real Madrid ha chiesto alla Uefa, in caso di sorteggio da ripetere di rifare solo la seconda parte, dopo che si è verificato l'errore.

Sorteggio Champions League annullato, ecco i nuovi accoppiamenti

It definitely looks like #mufc’s ball - in the second pot from the right, back row - was not included in the Atletico Madrid draw. pic.twitter.com/ubxQHdjkQV

— Mark Critchley (@mjcritchley) December 13, 2021