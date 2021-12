Nuovo sorteggio Champions League: Inter-Liverpool e Juve-Villarreal. Furia Real (che pesca il Psg): «Pronte azioni legali contro l'Uefa»

Va male all'Inter, che pesca il Liverpool. Inzaghi contro Klopp. Anche se, i nerazzurri, adesso, se la possono giocare con tutti. Alla Juve va bene, di nuovo. La squadra di Allegri pesca il Villarreal di Emery che ha eliminato l'Atalanta. Evitato, nuovamente il Psg, che era sicuramente lo spauracchio di tutti. Il Real, invece, che ha già annunciato delle azioni legali, ha preso proprio i parigini. Salta il duello Ronaldo-Messi quindi. Ma ci saranno, comunque, enormi polemiche. Su questo non ci sono dubbi. Intanto, ufficialmente, il sorteggio è andato. Con gli errori di prima, che sono stati confermati dal segretario generale della Uefa Marchetti. Per evitarli, stavolta, dopo la prima squadra estratta, sono state prese manualmente le palline delle possibili avversarie. Un po' più lungo, ma almeno di errori, nulla.

Il sorteggio

15:17 Psg-Real Madrid

15:15 Inter-Liverpool

15:14 Villarreal-Juventus

15:13 Atletico Madrid-Manchester United

15:12 Chelsea-Lilla

15:11 Benfica-Ajax

15:10 Sporting-Manchester City

15:08 Salisburgo-Bayern Monaco

15:06 «Errore nel software. Le squadre inserite nelle urne non erano corrette. Non potevamo garantire che l'errore non ci fosse dall'inizio. Il sorteggio sarà leggermente più lungo» ha detto Marchetti, prima di presentare nuovamente le squadre.

15:05 C'è attesa. Ma c'è anche tensione. L'errore dell'Uefa ha davvero del clamoroso. E allora, oltre il sorteggio, sono attese enormi polemiche.

Ci siamo, ormai. Pochi istanti e verrà rifatto il sorteggio di Champions League.

Eppure a Juventus e Inter era andata bene. la squadra di Allegri aveva pescato lo Sporting, quella di Inzaghi l'Ajax, che le ha vinte tutte nel girone ma che faceva - e fa - meno paura degli squadroni che c'erano in prima fascia. Sorride quindi l'Italia, che può realmente andare avanti nella Champions League. E c'era anche un Psg-Manchester United per cuori forti: Messi contro Cristiano Ronaldo.

Real Madrid, azione contro l'Uefa

Il Real Madrid ha preannunciato un'azione contro l'Uefa, quindi come minimo un ricorso, se verrà ripetuto il suo sorteggio di Champions, che negli ottavi aveva accoppiato le 'merengues' con il Benfica. Il club 13 volte campione d'Europa fa infatti notare che l'errore che ha determinato l'annullamento del sorteggio si è verificato dopo che Benfica e Real erano stati accoppiati e sostiene che quindi questa doppia sfida, la prima determinata dalle urne, vada ritenuta 'validà. Lo riferiscono 'Cadena Copè e altri media spagnoli.

Questo era il quadro completo.

Lille-Chelsea

Psg-Manchester United

Sporting-Juventus

Inter-Ajax

Villarreal-Manchester City

Benfica-Real Madrid

Atletico Madrid-Bayern Monaco

Salisburgo-Liverpool.

Per quanto riguarda l'Europa League, saranno Lazio-Porto e Napoli-Barcellona. C'è anche Atalanta-Olympiakos.

Questi gli accoppiamenti dei playoff di Europa League sorteggiati oggi a Nyon: Dinamo Zagabria-Siviglia; Atalanta-Olympiakos; Lipsia-Real Sociedad; Barcellona-Napoli; Zenit-Betis; Rangers-Borussia Dortmund; Sheriff-Braga; Porto-Lazio.

Errore durante il sorteggio Champions

Il racconto del sorteggio:

12:23 Ultimo ottavo di finale: Lille-Chelsea.

12:22 Sarà Messi contro Ronaldo: Psg-Manchester United

12:20 Sporting-Juventus.

12:19 Pescata l'Inter: Inzaghi contro Ajax.

12:18 Il Salisburgo incontrerà il Liverpool.

12:17 Terzo ottavo di finale: Atletico Madrid-Bayern Monaco.

12:15 Il secondo ottavo di finale è Villarreal-Manchester City

12:13 Sarà Benfica-Real Madrid

12:13 La prima squadra è il Benfica.

12:08 Sarà Arshavin, ex Zenit e soprattutto Arsenal, ad estrarre le squadre dalle urne.

12:05 Giorgio Marchetti, segretario generale dell'Uefa, spiega il sorteggio.

12:03 Iniziato il video che fa vedere come le sedici squadre arrivate agli ottavi. Adesso si entra nel vivo.

12:00 Inizia il sorteggio. Pedro Pinto, in collegamento da Nyon, inizia a presentare le squadre e i criteri del sorteggio.

11:57 Tutto pronto per il sorteggio della Champions League, tra pochi istanti, Juventus e Inter, conosceranno le avversarie degli ottavi di finale.

Champions League, il sorteggio

Ajax, Bayern Monaco, Juventus, Liverpool, Lille, Manchester City, Manchester United e Real Madrid sono le squadre che hanno chiuso in testa il proprio girone e giocheranno la seconda gara in casa. Atletico Madrid, Benfica, Chelsea, Inter, Psg, Salisburgo, Sporting e Villarreal sono quelle che invece verranno pescate dalla seconda fascia. Come si sa, la regola del gol che vale doppio in trasferta è stata abolita: quindi, in caso di parità alla fine dei 180 minuti, supplementari ed eventualmente calci di rigore.

Dove vedere il sorteggio in diretta

Il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League è in programma oggi, lunedì 13 dicembre, alle ore 12: in diretta tv sarà possibile seguirlo su Sky Sport 24, oppure in chiaro su Canale 20, al tasto 20 del telecomando. La diretta testuale invece la potrete seguire su IlMessaggero.it