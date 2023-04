Scudetto Napoli-Salernitana diretta 0-0, Ochoa salva su Osimhen e Anguissa. Con una vittoria partenopei Campioni d'Italia

È una domenica particolare, diversa da tutte le altre. Per la squadra del Napoli, per la città e per Luciano Spalletti. Manca soltanto un passo, possono bastare 90', al grande traguardo dello scudetto e per l'allenatore sarebbe la prima volta in Italia, il culmine di una carriera pure costellata da successi e soddisfazioni, ma il tricolore è un'altra cosa. Il tecnico lo sa bene e presentando il match con la Salernitana non riesce a parlare soltanto dei temi tecnico-tattici perché sa bene che in caso di vittoria degli azzurri e di mancato successo della Lazio a San Siro con l'Inter sarebbe sancita la conquista matematica del titolo con sei giornate d'anticipo sulla conclusione del campionato. In città c'è un clima di attesa spasmodico (tra festoni, bandiere, scudetti disegnati finanche sul sagrato della basilica nel quartiere di Totò) e anche nel Centro Tecnico di Castel Volturno, inevitabilmente, si respira un'aria diversa.