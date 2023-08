Rolex in regalo a Fabinho, la scena incredibile in Arabia. Il tifoso: «Bravo, hai giocato bene»

A Napoli, dopo le partite al Maradona, le squadre ospiti spesso vanno via con le pizze o chili di mozzarella. Un "regalo" ancora più gradito se dopo una vittoria o un pareggio. Ma l'ultima frontiera dei premi-partita arriva dall'Arabia Saudita, nuovo centro nevralgico del calcio extra-lusso. A Fabinho, ex Liverpool e nuovo giocatore dell'Al Ittihad dal 31 luglio, un giornalista tifoso ha regalato un Rolex.

Ha aspettato l'uscita dei calciatori dagli spogliatoi, lo ha fermato e davanti allo stupore dello stesso calciatore gli ha messo un orologio al polso.

Fabinho, in regalo un Rolex da un tifoso

Non gli era mai successo, ma probabilmente sarà solo il primo di una lunga lista. Il calcio è diventata un'attrazione incredibile in Arabia da quando questa estate decine di calciatori si sono trasferiti a Riyad e dintorni attratti dai milioni di dollari di ingaggio. L'ultimo a farlo sarà Neymar, che raggiungerà i vari Ronaldo, Mané, Milinkovic, Benzema e Kanté in Saudi Pro League. Fabinho ha lasciato Liverpool per 47 milioni di euro, mentre lui ne guadagnerà 15 all'anno. Insomma, di certo non avrebbe avuto problemi a comprare un Rolex. Nonostante questo, la sua reazione ha fatto il giro del web.

L'Al Ittihad ha giocato (e vinto 3-0) la sua prima gara stagionale in trasferta contro Al Raed. Così il giornalista-tifoso arabo Ibrahim Al-Faryan, sostenitore dell'Al Ittihad, si è avvicinato a Fabinho in zona mista, prima di salire sul pullman per tornare a casa. Prende un orologio (pare un Daytona con cinturino in alligatore blu e con diamanti blu da circa 35-40 mila euro) e glielo mette al polso. Fabinho spalanca gli occhi, incredulo. Talmente stupefatto che dopo averlo ringraziato lo fa cadere goffamente a terra. Poi lo recupera e assicura il tifoso: «È tutto ok». E lo rimette al polso, per andare poi verso il suo pullman.