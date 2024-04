Venezia. Maxi frode sui fondi Pnrr, tra gli arrestati anche l'ex campione di sci Alex Mair

VENEZIA - L'ex campione di sci altoatesino Alex Mair risulta tra gli arrestati nell'ambito dell'inchiesta della guardia di finanza di Venezia per una maxi frode ai danni della Ue con i fondi Pnrr. Si dovrebbe infatti trattare dell'imprenditore altoatesino residente a Verona che è stato arrestato a Bratislava in Slovacchia.

La Gdf ha eseguito misure cautelari nei confronti di 23 persone su richiesta di Eppo, la procura europea, e sequestri preventivi per oltre 600 milioni di euro. Per Mair, originario di Bressanone, non si tratta dei primi guai con la giustizia. Nel 2022 fu accusato dal tribunale di Ferrara di riciclaggio e falso per una supercar immatricolata nella città dell'Emilia Romagna.