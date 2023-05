Può esserci una svolta storica in Serie A. La partita del sabato sera potrebbe essere trasmessa in chiaro e in esclusiva da uno dei futuri vincitori del prossimo bando per i diritti tv. Come riporta Dealflower, questa è la principale novità contenuta nei pacchetti del bando per la vendita dei diritti televisivi del massimo campionato di calcio italiano. Nel dettaglio una delle otto combinazioni possibili prevede tutta la singola giornata di campionato in coesclusiva tra due soggetti tranne la gara del sabato sera, quella in programma alle 20.45 che invece sarà in esclusiva. Quest’ultima potrà esser trasmessa a pagamento e/o in chiaro. Chi si aggiudicherà la partita del sabato sera potrà trasmetterla su qualsiasi piattaforma, anche in modalità Ott. La partita, inoltre, potrà essere divulgata solo agli utenti domestici e non potrà essere trasmessa negli esercizi pubblici (bar).

Le altre soluzioni

Altre formule prevedono la vendita di tutto il prodotto al maggior numero possibile di operatori (in totale condivisione). Gli altri schemi, invece, calibrano i vari livelli di esclusiva delle 10 gare di ogni giornata che possono essere acquistate da due broadcaster: da nove al primo offerente e una al secondo, a otto e due, e così via. Infine, il bando non è stato approvato per la necessità di cambiare lo statuto della serie A sul punto dei diritti d’archivio. Se ne riparlerà la prossima assemblea, convocata il 16 maggio.