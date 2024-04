Ndicka, non solo accertamenti cardiologici: spunta il video di una gomitata di Lucca al petto in uno scontro di gioco

Udinese-Roma è stata sospesa tra il timore dei tifosi e dei calciatori a casua di un malore di Evan Ndicka.

Il difensore centrale si è accasciato a terra al 72' a causa di un dolore al petto, evidenziato anche al momento della caduta a terra ai compagni.

I medici sono entrati in campo con il defibrillatore, ma questo non è stato utilizzato dai soccorritori che hanno trasportato il difensore in barella fuori dal campo. Una volta arrivato all'ospedale, distante solo 7 minuti dall'impianto dell'Udinese, il calciatore è stato sottoposto ad accertamenti non solo cardiologici. I medici, infatti, temono che il malore sia stato causato da un trauma.

Ndicka, la paura infarto, il gesto all'arbitro e quello a De Rossi: i 10' di gelo in Udinese-Roma

La gomitata di Lucca al cuore: spunta il video

Questa ipotesi è stata notata non solo dai medici dell'ospedale, ma anche da alcuni tifosi che hanno individuato sui social uno scontro con Lucca. L'attaccante dell'Udinese, nel tentativo di conquistare spazio per gestire al meglio il pallone, colpisce Ndicka con una gomitata al centro del petto causandogli molto dolore. Un episodio, avvenuto senza cattiveria e senza intenzione da parte dell'attaccante dell'Udinese che guardava solo il pallone, che potrebbe aver causato il malore al difensore centrale.

Spero davvero che il dolore accusato al petto da #Ndicka possa essere una conseguenza a questo contrasto, come un forte dolore alle costole, così da poter scongiurare problemi cardiaci.

Non fare scherzi Evan, forza 💪🏻❤️#ASRoma #UdineseRoma pic.twitter.com/iAUJvtFqjH — 🐺 (@mancinismoo) April 14, 2024

