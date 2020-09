Napoli-Genoa, dalle 18.00 La Diretta le formazioni ufficiali: Gattuso sceglie il tridente pesante

Ultimo aggiornamento: 17:37

Napoli e Genoa si sfidano alle 18 anzichè alle 15 dopo la positività di Perin al Covid alla quale si è aggiunta quella di Schone. Gattuso indirizzato verso la scelta di Meret in porta e Osimhen con Mertens e Lozano, mentre nei rossoblù Pjaca insidia PandevNapoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian, Zielinski; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen. All.: Gattuso.Genoa (3-5-2): Marchetti; Goldaniga, Masiello, Biraschi; Zappacosta, Lerager, Badelj, Zajc, Pellegrini; Pjaca, Destro. All.: Maran.