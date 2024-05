Nonostante il nostro consolidato successo internazionale, abbiamo fatto una scelta significativa: mantenere saldamente la nostra sede a Napoli. Mentre molti ipotizzavano un trasferimento verso centri finanziari ed economici come Londra o Milano, noi abbiamo preferito rimanere radicati nel cuore della nostra comunità, motivati sia da un legame emotivo con il territorio che da ragioni economiche ben ponderate». Le parole di Fulvio Scannapieco, co-fondatore e presidente del gruppo ALA, leader in Italia e tra i principali player a livello globale nell’offerta di servizi di logistica integrata e nella distribuzione di prodotti e componentistica per l’industria aeronautica e aerospaziale, sia in ambito civile sia nel settore della difesa, danno il senso di un’appartenenza che non è solo un omaggio alle radici.

Lo testimoniano i risultati 2023 del Gruppo, numeri record in termini di ricavi e marginalità che evidenziano un importante miglioramento delle performance, rispetto ai dati dell’esercizio 2022. Oggi ALA ha un posizionamento solido e ad alto potenziale in settori in crescita come Aerospace&Defence; e da circa due anni è nel mercato Rail. Il valore della produzione ha raggiunto la cifra di 233,1 milioni di euro (158,7 milioni per l’esercizio 2022) con un incremento YoY del 46,8% rispetto ai dati del 2022, e del 25,8% rispetto al pro-forma calcolato consolidando Sintersa per l’intero 2022, che evidenzia la significativa crescita organica del Gruppo. L’EBIT è pari a 21,2 milioni di euro rispetto ai 13,6 milioni dell’esercizio precedente con un aumento di 7,5 milioni rispetto al valore registrato al 2022, con un incremento percentuale del 55,3%. Che tutto questo non abbia allontanato il Gruppo da Napoli è un ulteriore elemento di credibilità e trasparenza. Dice ancora Scannapieco: «Il nostro stretto rapporto con Napoli è evidente non solo nella scelta della sede ma anche nella nostra forza lavoro, in gran parte formata da talenti provenienti dal Politecnico di Napoli. Inoltre, essere l’unica azienda nella regione a offrire un servizio di supply chain internazionale ci dà un vantaggio competitivo significativo. Se il 2023 è stato un anno di grandi successi per ALA, che ha posto importanti e solidi basi per affrontare le sfide future, per il 2024 intendiamo proseguire lungo la via tracciata sfruttando al massimo il trend positivo, pronti a cogliere tutte le opportunità che si presenteranno, mantenendo costanti l’impegno e gli investimenti in R&D per puntare a raggiungere l’eccellenza tecnologica nel nostro settore di riferimento».

Orgoglio per le radici, ma anche attenzione all’evoluzione culturale ed economica di Napoli, città che più di molte altre ha saputo imprimere una svolta positiva e costante alla sua attrattività. Ecco perché, si osserva, «nonostante la vasta presenza internazionale con controllate in Francia, Germania, Spagna, Portogallo, Regno Unito, Israele e Stati Uniti, Ala ha scelto Napoli come cuore pulsante dell’azienda, cosciente di quelle che sono le eccellenze del territorio, e soprattutto in un’ottica di impegno nei confronti delle comunità di riferimento».