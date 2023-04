Malore improvviso, giovane calciatore muore nel sonno: Antonio aveva 23 anni. Trovato senza vita dalla mamma

Morto a 23 anni nella notte. Un malore ha stroncato la vita ad Antonio Rizzo, giovane calciatore, che è stato ritrovato nel suo letto dalla mamma. Ma per il giovane operaio che ha militato in diverse squadre di calcio salentine non c'è stato nulla da fare: il suo cuore ha cessato di battere all'improvviso. La tragedia a Supersano, in provincia di Lecce.

Antonio Rizzo morto nella notte per un malore

A fare la tragica scoperta è stata la mamma. La donna, vedendo che il figlio non si alzava dal letto, è andata a chiamarlo e lo ha trovato senza vita. Secondo quanto riporta il Quotidiano di Puglia, l'intervento del 118 è stato inutile: i medici non hanno potuto fare altro che constatare la morte del ragazzo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Ruffano; il pubblico ministero ha disposto il trasferimento della salma presso la camera mortuaria del Vito Fazzi di Lecce e l'ispezione cadaverica che possa far luce sui motivi della morte del giovane.

Il cordoglio social

La notizia della morte del giovane si è diffusa velocemente: tanti i messaggi di cordoglio e i post sui social che ricordano Antonio come un ragazzo sempre solare, allegro e amante dello sport. «La famiglia Ruffano Calcio si stringe al dolore che ha colpito la famiglia del nostro ex calciatore,nonché amico e tifoso granata, per la prematura scomparsa... Antonio Rizzo il tuo spirito ed entusiasmo differente continueranno a sostenerci e a rallegrare le nostre giornate..!! Fai buon viaggio…», scrive la società sul profilo Facebook.