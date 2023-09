Mancini infortunato durante Macedonia-Italia, ecco come sta. Il difensore della Roma sostituito da Scalvini

Brutte notizie per la Roma. Al 59' del secondo tempo Spalletti è stato costretto a sostituire Gianluca Mancini per un problema all'adduttore.

Il difensore era stato schierato dal primo minuto contro la Macedonia del Nord, match di qualificazione ai prossimi Europei in Germania, e ha lasciato il campo dolorante.

Gli esami delle prossime ore diranno se potrà essere a disposizione per il match di martedì contro l'Ucraina o se tornerà a Trigoria da José Mourinho, proprio come Lorenzo Pellegrini, che aveva già lasciato il ritiro azzurro alla vigilia della partita di Skopje per una noia muscolare.