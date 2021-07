Vialli e il sogno a occhi aperti alla vigilia di Italia-Spagna: la foto sui social scatena i tifosi

Alla vigilia Italia-Spagna Gianluca Vialli ci va con il sorriso. Il capo delegazione della Nazionale, sul volo per Londra si fa un selfie felice e soddisfatto. Una coppola azzurra, come i colori dell'Italia e un'espressione che la dice lunga. «Final (?) destination: Londra». Questo il post dell'ex attaccante sulla sua bacheca Instagram. Poche parole per un volto che dice tutto. Sarà veramente la destinazione finale? I fan lo ringraziano. «Comunque andrà grazie per averci resi orgogliosi della nostra nazionale» e ancora «Grande Luca», «Stay strong Man Forza Italia». Non mancano parole dei follower che fanno riferimento anche al tumore che Gianluca ha dovuto affrontare: «Forza, vinci per noi! Vinci la tua battaglia, l'europeo non conta nulla a confronto!».

APPROFONDIMENTI EURO 2020 Mancini e Vialli, i gemelli del gol e quell'abbraccio simbolo di... SPORT Mancini e Vialli, l'abbraccio che emoziona tutti dopo i gol in... LE NOVITÀ Italia-Spagna, probabili formazioni. Le scelte di Mancini per la... EURO 2020 Italia-Galles, le foto della partita all'Olimpico IL CONFRONTO ltalia-Spagna, la sfida è lì nel mezzo: meglio i... LA SVOLTA Euro2020, il segreto dell'Italia è tutto in...

Gianluca Vialli, il rapporto con Mancini

A volerlo al suo fianco in Nazionale è stato il ct Roberto Mancini che con Vialli ha scritto nella Sampdoria una delle più belle pagine del calcio italiano. L'uno, commissario tecnico, ha voluto accanto a sé l'amico, il compagno di squadra oggi a capo della delegazione, la persona di cui fidarsi che ha vinto la sua partita più importante contro la brutta malattia.

ltalia-Spagna, la sfida è lì nel mezzo: meglio i palleggiatori di Mancini o il tiki taka di Luis Enrique?

La formazione

Gli Azzurri intanto sono sbarcati all'aeroporto di Londra-Luton intorno alle 13.20. Tutti a disposizione per il Ct tranne l'infortunato Spinazzola (al suo posto c'è Emerson). In attacco Immobile va verso la conferma. Alle 19 i ragazzi si alleneranno al The Hive Stadium​. Gli Azzurri proveranno a battere la Spagna per tornare a giocarsi il titolo continentale dopo 9 anni.