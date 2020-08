Suso più de Jong: il Siviglia ribalta lo United e vola in finale

È il Siviglia la prima finalista dell'Europa league. Gli spagnoli guidati da Julen Lopetegui vincono contro il Manchester United e staccano il biglietto per l'incontro decisivo venerdì 21 con la vincitrice tra Inter e Shakhtar Donetsk. Una vittoria in rimonta, dopo che i Red devils di Ole Gunnar Solskjaer si erano portati in vantaggio, dopo appena 9 minuti di gioco con un rigore realizzato da Bruno Fernandes. Rientra in corsa il club andaluso al 26', con un gol di Suso. Nella ripresa de Jong mette il timbro sul match con la rete decisiva. Ultimo aggiornamento: 17 Agosto, 15:21

