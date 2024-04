Diretta Roma-Milan: dove vederla in chiaro, orario e probabili formazioni

La Roma si prepara a scendere in campo contro il Milan per i quarti di finale di Europa League. I giallorossi sono forti del vantaggio dell'andata, in cui hanno vinto 1-0 grazie alla rete di Gianluca Mancini di testa. Il difensore centrale ha sbloccato la partita con un tiro di testa preciso che non ha lasciato scampo a Maignan. Buona la preparazione tattica di De Rossi, che ha reso la corsia di sinistra rossonera inefficace grazie al grande lavoro di Celik ed El Shaarawy.

I due sono riusciti a bloccare ogni tipo di gioco da parte di Theo Hernandez e Leao che non sono riusciti ad aiutare i compagni come fanno di solito.

De Rossi rinnova con la Roma. I Friedkin: «Felici di costruire con lui un progetto a lungo termine»