Roma-Milan in Europa League: dove vederla anche in chiaro, orario e probabili formazioni

La Roma si prepara per scendere in campo contro il Milan per i quarti di finale di Europa League. I giallorossi sono forti del vantaggio dell'andata, in cui hanno vinto 1-0 grazie alla rete di Gianluca Mancini di testa. Il difensore centrale ha sbloccato la partita con un tiro di testa preciso che non ha lasciato scampo a Maignan. Buona la preparazione tattica di De Rossi, che ha reso la corsia di sinistra rossonera inefficace grazie al graande lavoro di Celik ed El Shaarawy.

I due sono riusciti a bloccare ogni tipo di gioco da parte di Theo Hernandez e Leao che non sono riusciti ad aiutare i compagni come fanno di solito.

Roma, De Rossi risponde al tifoso malato terminale: «Daremo tutto, stiamo cercando di contattarlo»

Dove vedere Roma-Milan e l'orario

Roma-Milan comincia domani giovedì 18 aprile alle 21.00. È possibile assistere alla partita in chiaro su Rai 1, che ha acquisito i diritti delle fasi finali dell'Europa League. Inoltre, la gara è trasmessa in diretta su Dazn e Sky Sport ai canali (Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252).

Probabili formazioni

Roma (4-4-2): Svilar; Celik, Mancini, Smalling, Spinazzola; El Shaarawy, Bove, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku. All. De Rossi.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli.

L'arbitro

L'arbitro di Roma-Milan è Szymon Marciniak, polacco che ha già diretto i giallorossi nella gara contro il Porto in Champions League e i rossoneri nei quarti di finale col Napoli. I suoi assistenti sono Listkiewicz e Kupsik,, mentre al Var c'è Kwiatkowski affiancato da Frankwoski.