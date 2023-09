La Juve domina a Empoli: 2-0 con i gol di Danilo e Chiesa. Allarme Pogba: un altro infortunio

La Juve torna alla vittoria a Empoli e sale al secondo posto in classifica, alle spalle delle milanesi.

Infortunio per Pogba. Allegri: «Ha sentito tirare dietro»

Vittoria netta ma più sudata del previsto, contro l’Empoli che ha tenuto bene il campo ma non ha mai impensierito Perin. Toscani sempre più ultimi a zero punti in classifica, mentre Vlahovic si concede il lusso di sbagliare un rigore nel primo tempo, e si becca un giallo prima della sostituzione per un fallo dettato dal nervosismo. Soddisfatto Allegri che cancella il pareggio contro il Bologna e si gode una sosta vincente, anche se i bianconeri avrebbero potuto e chiuderla prima. Max cambia quattro giocatori rispetto al Bologna, compreso Kostic al debutto stagionale. E proprio da un suo cross McKennie è pericoloso di testa, poi ci prova Vlahovic con un tap-in ma Berisha è attento. Il vantaggio bianconero arriva da lontano, su azione di corner Bremer - Gatti sporcano il pallone e piazzano un blocco sugli avversari, Danilo supera Berisha con la zampata dell’1-0. Gol del numero 6 bianconero, nel giorno dell’anniversario della scomparsa di Gaetano Scirea.

Pezzella salva una conclusione a botta sicura di McKennie, poi Gatti si conquista un calcio di rigore per un contatto in area con Maleh. Vlahovic esita durante la ricorsa, e si fa parare il tiro da Berisha. Entra Pogba e segna con un destro al volo per il 2-0, ma Ayroldi annulla per fuorigioco di Vlahovic, uomo assist. La Juve non trova ancora il colpo del K.O. mantenendo l’Empoli pericolosamente in gioco, serve un’intuizione che arriva puntuale sull’asse Milik - Chiesa. Il primo lancia l’ex viola a campo aperto, che salta secco Berisha e trova il 2-0 che chiude la sfida, l’unico sorriso amaro tra i bianconeri è quello di Vlahovic in panchina, ma Allegri ha avuto le risposte che cercava dal gruppo. Apprensione per Pogba, che nel finale ha accusato un problema. Allegri ne ha parlato così: «Ha sentito tirare dietro, peccato perché era entrato bene in campo»,