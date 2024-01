Daniele De Rossi, chi è il prescelto dopo l'esonero di Mourinho pronto a tornare nella sua Roma da allenatore

Aria di rivoluzione in casa Roma, nella giornata di lunedi 16 è stato comunicato a sorpresa l'esonero di Jose Mourinho e il suo posto sarà probabilmente occupato da una bandiera, un simbolo della squadra giallorossa, che a distanza di 6 anni torna a Trigoria ma con una veste diversa, da allenatore. Daniele de Rossi, una vita da Capitan futuro, oggi forse è il presente.

Mourinho, ecco i motivi dell'esonero: risultati, monte ingaggi, investimenti. La scelta di Dan Friedkin







Chi è?

Daniele De Rossi nasce a Roma il 24 Luglio 1983 e da sempre è stato sempre legato a questa città.

Nato nel quartiere romano di Ostia, è figlio di Alberto de Rossi, già giocatore delle giovanili della Roma, che prima di diventare allenatore storico della primavera del club fu professionista in Serie C. Suo cugino, Andrea De rossi anche lui è un calciatore professionista.

Ha una figlia, Gaia, nata il 16 luglio 2005, la cui madre è Tamara Pisnoli, sposata il 18 maggio 2006 e dalla quale si è separato nel 2009. Nel 2011 si è fidanzato con l'attrice Sarah Felberbaum, dalla quale ha avuto, il 14 febbraio 2014, una bambina di nome Olivia Rose, e il 3 settembre 2016 un bambino di nome Noah;i due convolano a nozze il 24 dicembre 2015 alle Maldive.





La carriera

Daniele De rossi, inizia a giocare nel settore giovanile dell'Ostiamare a 14 anni. Il suo ruolo inizialmente era quello di terzino e poi venne trasformato in attaccante. A 16-17 anni approda alla Roma ed entra a far parte della squadra giovanile. Riesce a mettersi subito in luce e diventare un elemento fondamentale per la squadra e nelle giovanili grazie al suo ex allenatore Mauro Bencivenga, De rossi passa dal ruolo di attaccante a centrocampista che lo accompagnerà nelle stagioni future.

Il 30 ottobre 2001 a 18 fa il suo esordio in prima squadra in Champions League grazie a Fabio Capello. Il 25 gennaio 2003 fa il esordio nel campionato Italiano a 19 anni nella partita Como-Roma (2-0). Il 10 maggio viene schierato da titolare per la prima volta e realizza il suo primo gol. Il 15 marzo del 2006 Daniele De rossi nella partita di Coppa UEFA contro il Middlesbrough, indossa per la prima volta la fascia da capitano. Dopo un "dualismo" con Francesco Totti che da sempre è stato il capitano della Roma e De rossi “Capitan futuro”, dal 2018 dopo l'addio al calcio giocato di Totti, erediterà ufficialmente la fascia da capitano.

Il capitano giallorosso disputerà la sua ultima partita in giallorosso, il 26 Maggio 2019, contro il Parma a 18 anni esatti dalla vittoria del terzo scudetto, sullo stesso campo contro la stessa squadra: al momento della sostituzione, cede la fascia al compagno di squadra Alessandro Florenzi, che diventerà il nuovo capitano giallorosso per la stagione successiva. Conclude la sua esperienza in giallorosso con 616 presenze e 63 reti in tutte le competizioni, in 18 anni di militanza.

La parentesi argentina

Daniele De Rossi nel 2019 terminata la sua esperienza da calciatore alla Roma, sottoscrive a 36 anni un contratto annuale con il Boca Juniors ma Il 6 gennaio 2020, dopo pochi mesi dal suo trasferimento in Argentina, annuncia il suo ritiro dall'attività agonistica e la sua volontà di diventare allenatore.

La carriera da allenatore

Il 18 marzo 2021 entra a far parte dello staff tecnico della nazionale italiana, come uno degli assistenti del Ct Roberto Mancini.Molto apprezzato dai giocatori, tra i quali ritrova diversi ex compagni, partecipa alla vittoriosa spedizione al campionato d'Europa 2020. Il 13 agosto comunica tuttavia la sua scelta di lasciare lo staff tecnico della nazionale per allenare in prima persona.Il 23 novembre di novembre torna tuttavia nel Club Italia della Federazione, come assistente tecnico a disposizione delle nazionali giovanili maschili dall'Under-15 all'Under-20.Il 21 gennaio 2022 fa ritorno nello staff di Mancini.

L'11 ottobre 2022, dopo aver lasciato il ruolo da assistente tecnico della nazionale, viene ufficializzato come nuovo allenatore della SPAL, in Serie B.Debutta quattro giorni dopo, in occasione del match di campionato pareggiato in casa del Cittadella (0-0).Il 22 ottobre seguente consegue la prima vittoria da allenatore in occasione dell'incontro casalingo vinto per 5-0 contro il Cosenza. Il 14 febbraio 2023, dopo 17 panchine in cui, tra campionato e coppa nazionale, ha raccolto solo 3 vittorie, viene sollevato dall'incarico insieme a tutto il suo staff. Dopo l'esonero è rimasto sotto contratto con gli estensi sino all'8 giugno, giorno in cui si è separato consensualmente dal club. Nel settembre 2023 acquisisce ufficialmente la licenza UEFA Pro, dopo aver completato il corso di formazione al Settore Tecnico della FIGC a Coverciano.