Champions League: il Real Madrid vince 1-0 grazie a Brahim Diaz, il Manchester City fa 3-1 contro il Copenaghen

Due partite agli antipodi, due vittorie delle big in Champions League. Il Real Madrid e il Manchester City hanno ottenuto due successi importanti nelle rispettive partite degli ottavi di finale contro Red Bull Lipsia e Copenaghen. Le prime partite che hanno aperto il ritorno della competizione dopo la lunga pausa invernale sono molto diverse tra loro. La gara dei Blancos è stata decisa dalla rete di Brahim Diaz, mentre Guardiola ha visto per l'ennesima volta i suoi trequartisti, De Bruyne, Bernardo Silva e Foden, mettere la firma sulla partita.

Lipsia-Real Madrid, annullato per fuorigioco il gol a Sesko. Sui social è polemica: «È uguale a quello di Acerbi in Roma-Inter»

Red Bull Lipsia-Real Madrid 0-1

La gara dei Blancos è stata piuttosto difficile, con i tedeschi che non si sono arresi al talento degli spagnoli. Il primo tempo parte subito con un sussulto per Carlo Ancelotti, che passa in svantaggio dopo due minuti, ma viene salvato dal guardialinee. Pochi altri squilli nel corso dei primi 45', con la ripresa che infiamma la partita. Le due squadre cominciano ad alzare i ritmi e dopo pochi minuti arriva il gol di Brahim Diaz che, dopo aver dribblato la difesa avversaria, apre il sinistro a giro da fuori area e trova la rete, valida poi per la vittoria. A spaventare Lunin ci pensano in diverse occasioni Dani Olmo e Benjamin Sesko, con il Lipsia che ha molte più occasioni da rete.

La solidità difensiva, però, non permette ai tedeschi di trovare il pareggio e così il Real Madrid porta a casa un successo improtante arrivato col minimo sforzo.

Copenaghen-Manchester City 1-3

Molto meno equilibrata Copenaghen-Manchester City, con gli inglesi che hanno vitno 3-1 grazie al talento dei giocatori di Guardiola. Ad aprire le marcature ci ha pensato Kevin De Bruyne dopo 10 minuti, poi al 34' i danesi sono bravi a sfruttare un errore di Ederson, che passa la palla agli avversari. Il tiro di Achouri viene murato, ma arriva Matsson che calcia di prima a giro e gonfia la rete firmando l'1-1 al 34'. L'equilibrio dura a malapena 11 minuti con Bernardo Silva che trova l'angolino sulla sinistra e riporta in vantaggio i Citizens. Il secondo tempo prosegue a una porta sola, con gli inglesi che non riescono a bucare Grabara nonostante i 26 tiri totali a fine partita. Proprio negli ultimi minuti, arriva Phil Foden a chiudere definitivamente la contesa ribadendo a rete un passaggio nel cuore dell'area a portiere battuto.