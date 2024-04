Manchester City-Real Madrid: dove vederla in tv e streaming, orario e probabili formazioni

Dopo il match spettacolare dell'andata al Bernabeu (3-3), Manchester City e Real Madrid si affrontano per il secondo atto dei quarti di Champions League. Mercoledì all'Etihad Stadium va in scena il ritorno tra la squadra di Guardiola e quella di Ancelotti con in palio il pass per la semifinale.

Il City vuole difendere il titolo conquistato l'anno scorso, il Real vuole tornare a vincerlo. Partita in perfetto equilibrio che costringerà entrambe le squadre a provare a vincere, per non portare la gara ai tempi supplementari. Pep dovrebbe confermare Kovacic dal 1' al posto di De Bruyne. Ancelotti, invece, dovrebbe schierare Valverde dall'inizio dopo lo splendido gol dell'andata.

Orario dei quarti di finale

Il match di Champions League tra Manchester City e Real Madrid andrà in scena all'Ethiad Stadium mercoledì 17 aprile alle ore 21.

Dove vederla in tv e streaming

La partita tra Manchester City e Real Madrid sarà trasmessa in diretta esclusiva su Prima Video, disponibile anche tramite app per smartphone e tablet. Sul nostro sito troverete gli aggiornamenti in tempo reale.

Probabili formazioni

REAL MADRID (4-3-1-2): Lunin; Carvajal, Rüdiger, Nacho, Mendy; Valverde, Kroos, Camavinga; Bellingham; Rodrygo, Vinicius. All. Ancelotti.

MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Ortega; Stones, Ruben Dias, Gvardiol, Akanji; Rodri; Bernardo Silva, Foden, Kovacic, Grealish; Haaland. All. Guardiola.

Squadra arbitrale

L’Uefa ha designato l’arbitro Daniele Orsato per il ritorno dei quarti di finale della Champions League tra Manchester City e Real Madrid. Assistenti Carbone e Giallatini. Il Quarto ufficiale sarà Mariani. VAR Irrati, AVAR Valeri.