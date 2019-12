Tudor come Ancelotti, l'esonerato che ritrova subito squadra: allenerà l'Hajduk Spalato

Tre giorni dopo la rescissione del suo contratto con l'Udinese, Igor Tudor ha firmato con l'Hajduk Spalato. È un ritorno sulla panchina croata per l'ex centrocampista della Juventus. Infatti aveva già guidato la squadra tra il 2013 e il 2015, finendo in Croazia anche la sua carriera da calciatore. Tudor era stato esonerato dai Pozzo dopo 10 giornate nelle quali aveva collezionato sette sconfitte con il sonoro 7-1 subito dall'Atalanta. È il secondo allenatore, dopo Ancelotti, che dopo essere stato esonerato da una panchina italiana, ritorna subito a lavorare in un altro campionato. Tudor prende in mano una squadra seconda in classifica a 12 lunghezze dalla Dinamo Zagabria. Ultimo aggiornamento: 22:30





© RIPRODUZIONE RISERVATA