Campionato, Mondiale per Club, Coppa Italia, Supercoppa, VNL, Europei e ora pass olimpico, tanto per gradire, tutto in meno di 12 mesi. Daniele Santarelli sa solo vincere, tanto con la Prosecco Doc Imoco Volley quanto con la Turchia. Nel girone B del pre-Olimpico a Tokyo, Giappone, percorso netto per la Turchia di Daniele Santarelli, che ha conquistato il pass per le Olimpiadi con un turno di anticipo, confermando la super condizione fisica delle sultane della rete, che hanno ceduto tre set in sette match. Tra le sette partite, il netto 3-0 rifilato al Brasile nella quinta giornata e l'1-3 contro le padrone di casa del Giappone. Tanto per cambiare, ennesimo successo del tecnico della Prosecco Doc, pronto a rientrare alla base per affrontare la settima stagione da head coach delle pantere puntando a nuovi (o vecchi, fate vobis) trofei. Questo dopo aver portato a casa prima la Volley Nations League e poi gli Europei, sconfiggendo alcune delle migliori squadre al mondo e trascinando la Turchia stessa al primo posto nel ranking mondiale. Adesso, il sogno di ogni allenatore o giocatore, le Olimpiadi, a cui la Turchia si presenterà con enorme convinzione nei propri mezzi.

"Aspettaci Parigi, arriviamo a realizzare i nostri sogni", le parole di Santarelli su Instagram dopo il match di ieri che ha visto le turche travolgere per 3-0 il Belgio. A staccare il secondo biglietto per Parigi 2024 nel girone di Tokyo è il Brasile che, nonostante abbia chiuso il girone con lo stesso numero di punti del Giappone, ha conquistato il secondo posto forte delle sei vittorie conquistate contro le cinque delle nipponiche. Sorpresa invece nel girone A, in cui le padrone di casa della Cina non sono riuscite a chiudere nei primi due posti, conquistati da Repubblica Dominicana e dalla Serbia di Giovanni Guidetti, che conquistano dunque un posto alle Olimpiadi.



TRACOLLO AZZURRO

Niente qualificazione alle Olimpiadi per l'Italia, almeno per ora. Nello spareggio contro la Polonia le azzurre cedono malamente per 3-1 (15-25, 26-24, 25-23, 25-21) dopo aver dominato il primo set. Tripudio biancorosso per Asia Wolosz e compagne, che davanti a oltre 10.000 spettatori tritano l'Italia di Davide Mazzanti per guadagnare un posto a Parigi. Niente da fare per Marina Lubian e Federica Squarcini, che come il resto del roster azzurro dovrà fare affidamento sul ranking FIVB al termine della prossima VNL per strappare un pass per la Francia. Nel mentre, è facile immaginare che si scateneranno processi sulle scelte di formazione che hanno portato l'Italia ad uscire agli ottavi di VNL, a non salire sul podio agli Europei e, infine, a dover sperare nel ranking per accedere a Parigi. Tra di esse ovviamente l'esclusione di Monica De Gennaro e Caterina Bosetti, oltre a quella di Paola Egonu (esclusione o rinuncia?) Post Europei. Insomma, un periodo tutt'altro che felice per la Nazionale, dentro e fuori dal campo. Cinque i posti ancora disponibili per Parigi, tra cui uno garantito ad una squadra del continente asiatico e l'altro ad un'africana. Di conseguenza, all'Italia non resta che puntare sulla graduatoria FIVB. Al momento, davanti all'Italia tutte le squadre sono già certe di un posto, dunque sarà necessario ben figurare alla prossima Volley Nations League tra le 12 partite più eventuali sfide ad eliminazione diretta, una missione tutt'altro che impossibile, anche se i risultati dell'estate 2023 non lasciano ben sperare in vista delle Olimpiadi, tutt'altro. Saranno a Parigi invece gli USA di Kelsey Robinson-Cook e Kathryn Plummer, che dopo aver ceduto a sorpresa il primo set contro la Germania hanno dominato la contesa nei tre successivi garantendosi uno dei due posti necessari per la qualificazione.



LE PANTERE

Domani alle 18 la Prosecco Doc Imoco Volley tornerà in campo per la seconda amichevole del pre-campionato. L'appuntamento è a Longarone per la partita della memoria nell'ambito delle celebrazioni del 60° anniversario della tragedia del Vajont contro il Trentino Volley, un anticipo della prima giornata di campionato che si svolgerà domenica 8 ottobre alle 17 al Palaverde. Poi, l'ultima amichevole contro Bergamo al PalaZola di Zola Predosa a Bologna, in attesa del rientro delle atlete impegnate con le nazionali oltre ovviamente all'arrivo di Khalia Lanier in quel di Conegliano, con gli ultimi rientri previsti per il 2 ottobre. Poi, rodati alcuni meccanismi, si inizierà a fare sul serio, con tre trofei nazionali da difendere a partire dalla Supercoppa di Livorno del 28 ottobre contro il Vero Volley Milano.