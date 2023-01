United Cup, Italia avanti 2-0 sulla Norvegia. Trevisan fatica contro la Helgo. Musetti rischia, poi incanta

A Brisbane, l'Italia del Tennis, impegnata nella United Cup, si porta avanti 2-0 sulla Norvegia grazie ai successi di Martina Trevisan e Lorenzo Musetti contro Malene Helgo (n. 321 WTA) e Viktor Durasovic (n. 345 ATP). Nella notte Italiana è stata la tennista toscana ad aprire il confronto, faticando, tra alti e bassi nella prima sfida assoluta contro la norvegese: 7-6, 3-6, 6-4 in 3 ore e 3 minuti. "È stata una partita durissima", ha commentato la semifinalista del Roland Garros a fine incontro, indirizzato soltanto al penultimo break dopo aver rischiato di andare sotto 5-4 nel terzo set. Difficoltà in avvio anche per Musetti, vittorioso 7-6, 6-3 in un'ora e 48 minuti: sei set point sprecati al primo, poi il tie break (vinto 9-7). Più facile il secondo, impreziosito da un prestigioso colpo dietro la schiena.

🤯 Behind the back 🤯



No you didn't, Lorenzo Musetti! #UnitedCup pic.twitter.com/MuMo0RyDHU — Tennis TV (@TennisTV) January 2, 2023

La sfida tra Italia e Norvegia proseguirà nella notte tra lunedì e martedì, con Matteo Berrettini che affronterà Casper Ruud e Lucia Bronzetti, numero 54 Wta, impegnata con Ulrikke Eikeri, n.388 del mondo. Infine il doppio misto. In caso di vittoria, l'Italia accederebbe ai quarti dove sfiderebbe la vincente del gruppo B (Polonia, Svizzera, Kazakistan).