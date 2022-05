Internazionali Roma, il programma di martedì: Djokovic debutta con Karatsev. Sinner sfida Martinez in serata sul centrale

Questi gli incontri degli Internazionali Bnl di Roma (tabelloni di singolare maschile e femminile) in programma martedì 10 maggio:

Campo centrale (dalle 11): Paolini (Ita) c. Teichmann (Sui); Schwartzman (Arg) c. Kecmanovic (Srb); Djokovic (Srb) c. Karatsev; non prima delle 17: Cirstea (Rou) c. Jabeur (Tun); non prima delle 20.30: Martinez (Spa) c. Sinner (Ita).

Grand Stand Arena (dalle 11): Dimitrov (Bul) c. Nakashima (Usa); Nardi (Ita) c. Norrie (Gbr); Osorio (Col) c. Bronzetti (Ita); Raducanu (Gbr) c. Andreescu (Can); non prima delle 19: Rublev c. Krajinovic (Srb).

Campo Pietrangeli (dalle 11): David (Usa) c. Ostapenko (Lat); Samsonova c. Pegula (Usa); Hurkacz (Pol) c. Goffin (Bel); Davidovich Fokina (Spa) c. Auger-Aliassime (Can); Van De Zandschulp (Ola) c. Ruud (Nor).

Campo 1 (dalle 11): Martincova (Cze) c. Anisimova (Usa); Cerundolo (Arg) c. Isner (Usa); Rogers (Usa) c. Riske (Usa); Basilashvili (Geo) c. Shapovalov (Can).

Campo 2 (dalle 11): Griekspoor (Ola) c. Baez (Arg); Stephens (Usa) c. Alexandrova; Ruusuvuori (Fin) c. Garin (Chi).

Campo 3 (dalle 11): Brengle (Usa) c. Kostyuk (Ucr); Rybakina (Kaz) c. Avanesyan; Sorribes Tormo (Spa) c. Parrizas Diaz (Spa).