Ciclocross, sputi al pubblico da Van der Poel: «Mi hanno riempito di insulti. Dopo un po' è troppo»

La stagione di ciclocross ha visto Mathieu Van der Poel vincere ancora anche nell'ultima tappa in Belgio, a Hulst. In questa stagione, l'atleta si è imposto in tutte le prove a cui ha preso parte. Oggi, però, un suo gesto ha fatto discutere molto i tifosi e non in modo positivo. Su un video spopolato su X, si vede l'atleta avvicinarsi a una sezione di pubblico, pur restando in bici, e sputare verso di loro. A chiarire la situazione ci ha pensato lo stesso ciclista che ha confermato l'ipotesi avanzata da alcuni media del Belgio, con tanto di testimonianze di alcuni presenti.

Sputi sul pubblico, cosa è successo

Secondo la loro ricostruzione dei fatti, un gruppo di supporter di Wout Van Aert ha preso di mira Van der Poel che ad ogni giro gli gettavano addosso birra e urina. «Mi avevano riempito di insulti - si è limitato a far sapere l'olandese - e devo dire che la cosa si ripete a ogni gara, al punto che sono davvero. Non la smettevano di gridarmi ogni tipo di cosa, e lo hanno fatto fin dal riscaldamento. Che cosa mi dicevano? Chiedetelo a loro, io non lo ripeto, ma dopo un pò è troppo anche per me.