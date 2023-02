Sci alpino, impresa per Federica Brignone: è campionessa del mondo nella combinata. La prima volta di un'italiana

Per la prima volta nella storia un'italiana vince il titolo mondiale in combinata. Con un Super G perfetto (miglior tempo in mattinata), e uno slalom di grande qualità, Federica Brignone conquista il suo primo oro iridato in carriera. L'azzurra ha chiuso in 1'57''47, davanti a tutte le altre, portando a casa la sua seconda medaglia mondiale dopo l'argento a Garmisch nel 2011. Medaglia d'argento per la svizzera Wendy Holdener, sul terzo gradino del podio l'austriaca Ricarda Haaser. Sorpresa per Mikaela Shiffrin, partita in seconda manche con 0.96 secondi da recuperare all'azzurra ma uscita fuori alle ultime porte dello slalom, poco prima del traguardo. "Dovevo tirare fuori la slalomista che era in me dopo il Super G, e così ho fatto (secondo tempo a soli 4 centesimi da Holdener ndr). Nella prima manche sapevo di aver sciato bene, ma il risultato mi ha sorpreso. Sono troppo contenta. Ora nessuno potrà dire che nel mio palmares manca la medaglia d'oro". Federica Brignone diventa così la quinta italiana nella storia a vincere un oro mondiale dopo Wiesinger, Compagnoni, Kostner e Bassino.

