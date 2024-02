Sci, Brignone e Bassino seconda e terza nel Super G di Crans Montana: doppietta azzurra

Una domenica a tinte azzurre nello sci. Federica Brignone e Marta Bassano hanno ottenuto il podio nella Super G di Crans Montana, rispettivamente seconda e terza.

Dopo la doppietta in discesa, anche nel Super G è arrivato un podio azzurro con Federica Brignone seconda in 1.16.56 e Marta Bassino terza in 1.16.65. Per Brignone è il podio n.65 della sua carriera mentre per Bassino il trentesimo. Ha vinto l'austriaca Stephanie Venier, in 1.16.52, con soli quattro centesimi di vantaggio su Brignone.