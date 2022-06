Paltrinieri, argento nella 5 chilometri ai Mondiali di nuoto di Budapest

Gregorio Paltrinieri, dopo il bronzo in staffetta, ha vinto l'argento nella 5 chilometri ai Mondiali di nuoto di Budapest sul Lupa Lake, lasciando spazio solo all'olimpionico tedesco Florian Welabrock, che si è imposto per la prima volta nella distanza iridata con un'azione in solitaria, chiudendo in 52«48.

Il ventottenne carpigiano ha chiuso in 52»52 a +3«9. Ha completato il podio l'ucraino Mykhailo Romanchuck, per la prima volta in una gara di fondo, terzo e staccato di 25»1 dal vincitore.