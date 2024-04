Ilaria Salis è di nuovo al centro della cronaca italiana. Non per il suo processo, ma per la sua presunta candidatura alle Europee con Avs. A dare la notizia - poi smentita da Angelo Bonelli a "L'Aria che Tira" - era stato "Il Foglio", che aveva parlato di un posto da capolista del Nord Ovest per l'insegnante attualmente detenuta in carcere in Ungheria.

Ilaria Salis accetta candidatura alle Europee con Avs, verso la firma in carcere a Budapest. Ma Bonelli smentisce