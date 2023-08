Vela, dominio azzurro ai Mondiali: Tita e Banti si confermano campioni nel Nacra 17

Triplete per Ruggero Tita e Caterina Banti che oggi, 17 agosto 2023, nel difficile campo di regata di The Hague hanno vinto il loro terzo titolo mondiale nella Classe Olimpica foiling Nacra 17. Una vittoria che si aggiunge all’oro olimpico di Tokyo 2021, e ai titoli iridati conquistati nel 2018 e nel 2022.

Un successo che conquista all’Italia il primo pass per i Giochi di Parigi 2024, in programma nelle acque di Marsiglia, e che fissa una tappa importante nel percorso dei due verso un’ Olimpiade alla quale tengono molto per difendere il loro oro.

Il campo di regata olandese dove sono in corso gli Alliance World Championships di tutte le Classi Olimpiche, che per la prima volta vedono in gara anche le 4 discipline paralimpiche per un totale complessivo di circa 1200 atleti in rappresentanza di 80 nazioni, è noto per essere molto difficile. Al di là del colore dell’acqua, tendente al marrone, e della temperatura sui 15/18 gradi, il vento è spesso intenso e la corrente forte alza un’onda fastidiosa. Ciononostante Ruggero e Caterina, Ruggi e Cate come li chiamano perfino i cronisti del canale YouTube di World Sailing, su 16 prove disputate, hanno collezionato 11 primi, sviluppando velocità notevole e mandando in onda scelte tattiche solide. Compreso nella Medal Race, la prova conclusiva dal punteggio doppio riservata ai migliori 10. Il tutto volando, nonostante le onde, a 15 nodi di bolina e a oltre 20 nelle andature portanti.

Un gran successo degli atleti Ruggero Tita, delle Fiamme Gialle, e Caterina Banti, che corre per il guidone del Circolo Canottieri Aniene, trentino lui, romana lei. Un gran successo del coach Gabriale “Ganga” Bruni che con la sua esperienza di navigato velista, anche olimpico, e la sua grande umanità è riuscito a creare e a tenere insieme una vera squadra che oltre a Tita-Banti, schiera anche Vittorio Bissaro, Fiamme Azzurre, e Maelle Frascari, come Caterina del Canottieri Aniene, e Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei dell’Aeronautica Militare, che in classifica chiudono al 5° e 6° posto. Senza contare i giovanissimi Margherita Porro e Stefano Dezulian, 23° su 49 concorrenti.

I-M-P-R-E-N-D-I-B-I-L-I!!!!💙💙#ItaliaTeam #RoadToParis2024 @federvela pic.twitter.com/KBRiEsKX6b — ItaliaTeam (@ItaliaTeam_it) August 17, 2023

Da notare che Ruggero Tita e Caterina Banti in questo 2023 non avevano avuto un esordio al loro livello. Tanto che Federvela, considerati i risultati ottenuti sugli stessi campi di regata da Ugolini-Giubilei, avevano mandato loro al Test Event di Marsiglia al quale era ammesso un unico equipaggio per nazione. Test Event che i "ragazzi" avevano vinto. Naturale quindi che gli occhi fossero puntati su questa regata nella quale tutti gli equipaggi italiani di vertice erano in gara. I risultati però hanno parlato da soli tanto che Tita-Banti hanno suscitato espressioni iperboliche perfino ai compassati telecronisti abglosassoni – la Medal Race è andata in diretta – e tanto che il dubbio sul possibile effetto distraente che l’ingaggio di Ruggero Tita tra i timonieri di Luna Rossa, potesse causare, è stato decisamente fugato. Anzi, c’è già chi teorizza che proprio il coinvolgimento di Tita col Team di Luna Rossa Prada Pirelli, all’avanguardia nello sviluppo del pianeta foiling, costituisca per l’equipaggio italiano un valore aggiunto.