Filippo Ganna sempre più nella storia: oro nella cronometro mondiale. Battuto il Belgio padrone di casa

Filippo Ganna sempre più nella storia. Un grande, gandissimo Filippo Ganna vince la cronometro mondiale per sei secondi di vantaggio a Wout Van Aert. Per il ciclista piemontese è il secondo trionfo di fila dopo l'oro conquistato a Imola nel 2020.

Leggi anche > MotoGp, capolavoro di Bagnaia, trionfa a Misano davanti a Quartararo. Terzo Bastianini

È stato un testa a testa spettacolare quello tra Ganna e Van Aert. Per tutto il percorso si sono sfidati a colpi di pedalate sempre più forti. Il Belga, avrebbe voluto festeggiare il titolo iridato in casa sua, ma alla fine all'arrivo a Bruges è stato Filippo Ganna a urlare di gioia.

Al primo intermedio era in testa Van Aert di 7 secondi, al secondo i due erano in parità, ma sul traguardo il guizzo vincente è stato quello dell'azzurro, che ha coronato così un'estate strepitosa. Dopo l'oro olimpico di Tokyo nel quartetto del ciclismo su pista, arriva l'oro al mondiale.

«Avevo buone sensazioni, ma non sapevo come sarebbe finita, per me è molto importante aver mantenuto questa maglia» ha dichiarato dopo il traguardo.