Treviso ingaggia l'ex Nicola, indimenticato artefice dell'epopea Benetton

A Treviso, dopo l’esonero di Max Menetti, si cambia. Il club ha infatti ufficializzato l’arrivo in panchina di una vecchia conoscenza degli appassionati di Marca come Marcelo Nicola. Il 50enne italo-argentino è stato una stella nella Benetton Basket, con cui giocò ben 240 partite in sei stagioni dal 1998 al 2004 (realizzando qualcosa come 2.637 punti) e vincendo due Scudetti, tre Coppe Italia, una Saporta Cup, tre Supercoppe e disputando due Final Four di Eurolega.

Chiusa la fortunata carriera di giocatore Nicola intraprese la via della panchina diventando per tre stagioni Assistant coach sempre della Benetton Basket dal 2007 al 2010. Dopo due stagioni nelle giovanili dal 2012 al 2014 si sposta in Spagna sulla panchina del Murcia in Liga ACB, prima da assistente e poi da Head Coach.