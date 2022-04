Nutribullet Treviso in crisi, licenziato coach Max Menetti

TREVISO - La società comunica che coach Max Menetti è stato sollevato dall'incarico di allenatore della Nutribullet Treviso Basket. La società ringrazia di cuore coach Menetti per le emozioni intense e indelebili vissute insieme nella cavalcata che ha portato il club a conquistare il primo trofeo della sua storia, la Coppa Italia di Serie A2, continuando poi con la promozione nella massima serie, consolidata nelle stagioni successive fino al raggiungimento dei playoff per la prima volta a cui è conseguito lo storico accesso a una coppa europea, dove la squadra si è messa in luce sul palcoscenico continentale fino alle Top16.

Un percorso di crescita e maturazione in cui coach Menetti è stato un fondamentale pilastro che resterà impresso a grandi lettere nella storia del club di cui ha condiviso sin da subito il progetto. La stima e l'amicizia verso l'allenatore e l'uomo Massimiliano Menetti rimangono immutate.