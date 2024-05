TREVISO – Il percorso di costruzione di Treviso Basket 2023-24 è ancora agli albori. Uno dei primi bivi potrebbe riguardare il capitano Alessandro Zanelli. Il biennale firmato nell'estate di due anni fa, al suo ritorno nella Marca, è in scadenza e, con la fine della stagione agonistica, il play si ritrova libero da vincoli. Le parti dovranno necessariamente negoziare un rinnovo dell'accordo. Nel frattempo, però, sul 32enne di Motta si sarebbe appuntato l'interesse anche di altri club. In primis, di Cremona, alla ricerca di un elemento italiano in regia per subentrare a Davide Denegri dato ormai per sicuro a Tortona, dopo una super stagione di debutto nel massimo campionato da 12,4 punti, 37,4% da tre e 3 assist di media. Informazioni sulla situazione le avrebbe prese pure Scafati e Udine potrebbe entrare in corsa in caso di promozione. Ora si tratta di capire se la società, anche in base alle scelte tecniche dettate dall'allenatore, intenderà respingere tutti gli assalti. Così come è altrettanto ovvio che Zanelli e i suoi agenti dovranno valutare tutte le opportunità: il giocatore ha più volte ribadito la soddisfazione e l'orgoglio di essere tornato, dopo una carriera in giro per la Penisola, nella provincia dove è nato e nella città in cui ha esordito nel basket di vertice, ma si sa che gli incastri del mercato professionistico non sempre collimano con le aspirazioni personali. Quanto alle novità in entrata, due nomi sono stati accostati alla Nutribullet, pur in un altro ruolo, quello di guardia-ala: Giovanni Veronesi e Tomas Woldetensae. Per entrambi, tuttavia, almeno allo stato, pare trattarsi solo di "rumors", senza alcuna vero abbozzo di trattativa da parte trevigiana. Il secondo è in uscita da Varese, dove nell'ultima stagione ha visto calare drasticamente il suo minutaggio, e proprio dalla Brianza tornano a parlare di un possibile approdo in biancazzurro, dopo le voci dei mesi scorsi (anche allora rimaste senza riscontri concreti). Su Veronesi, reduce da una eccellente annata in A2 con Piacenza e da tempo uno dei candidati più seri al salto di categoria tra gli esterni, sembra esserci forte Sassari.

LE ALTRE

Sassari avrebbe presentato un'offerta anche all'ex Tvb Michal Sokolowski. L'mvp della Coppa Italia è uno dei pezzi pregiati del mercato: Napoli, come spiegato dal diesse Pedro Llompart, vorrebbe trattenerlo e, dopo una prima proposta rifiutata, gliene avrebbe sottoposta una seconda al rialzo. Ma per il polacco si registra pure la concorrenza di Tofas Bursa e Bilbao. Proprio i partenopei, intanto, hanno ufficializzato il primo acquisto della nuova stagione: la guardia Zach Copeland, già protagonista due stagioni fa della promozione dalla A2 di Pistoia e nell'ultimo campionato con i tedeschi del Bamberg. La Reyer, mentre si appresta alle semifinali playoff, sarebbe a un passo dal chiudere un biennale con Carl Wheatle, ala nata a Londra, ma di formazione italiana, tra i punti saldi della sorprendente Estra Pistoia. Cremona punterebbe, Federico Poser, altro ex trevigiano, finora a Torino, in aggiunta o in alternativa a Paul Eboua, che sarebbe già stato opzionato da Milano, ma che l'Olimpia potrebbe lasciare un'altra stagione nella patria di Stradivari. Sempre l'Armani, tra gli esterni, avrebbe nel mirino Leandro Bolmaro, italo-argentino dal Bayern Monaco.