Giro d'Italia, limitazioni anche in autostrada A27: sabato il casello di Vittorio Veneto nord chiude dalle 9 alle 13

VITTORIO VENETO (TREVISO) – Giro d'Italia e viabilità: anche in autostrada A27 ci saranno limitazioni al traffico per la gara ciclistica. Sabato 25 maggio il casello di Vittorio Veneto Nord resterà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 9 alle 13 e comunque fino al termine del passaggio dei corridori. Quel giorno i ciclisti percorreranno la astatale Alemagna per la ventesima tappa "Alpago-Bassano del Grappa".

Come tracciato alternativo, Autostrade consiglia di imboccare il casello di Vittorio veneto sud per chi proviene da Venezia e da Belluno. O, in entrata verso Belluno, di proseguire lungo la statale verso Belluno ed entrare a Belluno Cadola.

Anche a Treviso ci saranno limitazioni al traffico domani 23 maggio, per il passaggio della carovana rosa nella 18esima tappa Fiera di Primiero-Padova. La circolazione veicolare sarà invece interdetta dalle 13 alle 15.50 circa su viale della Repubblica (intero tratto), piazzale Pistoia, rotatoria del Mercato Ortofrutticolo, strada Noalese, cavalcavia San Giuseppe, via Da Corona, via Marini, via Zorzi, strada di Boiago (intero tratto) e strada dell’Aeroporto.

Inoltre verrà effettuata la chiusura dello svincolo d’uscita della tangenziale Noalese SR 53 “Padova-Conegliano” nella direzione Silea- Paese eccetto i veicoli diretti all’aeroporto e i frontisti dalle 13 alle 15.50, la chiusura dello svincolo d’uscita della tangenziale Noalese Sr 53 “Padova Conegliano Noalese” nella direzione Paese-Silea e su tutte le vie e le strade afferenti al percorso di gara con pre-filtri di deviazione del traffico. Qualche disagio potrebbe esserci anche per i pazienti dei laboratori dell’Usl. L’azienda sanitaria avverte che ci potranno essere ritardi nei sistemi di consegna e ritiro delle provette verso i distretti e poi verso i laboratori. Per gli esami del sangue ci potrebbero essere attese di 15-20 minuti un po' sparse nei vari centri della provincia.