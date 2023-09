Orsa Amarena, il post di Caterina Murino da Venezia: «Sei il simbolo dell’amore per gli animali massacrati dall'uomo»

Caterina Murino, madrina della Mostra del Cinema di Venezia, ha portato sul red carpet il bassotto Sole per ricordare il suo amore per gli animali che in questi giorni è stato ferito dall'uccisione dell'orsa Amarena a San Benedetto dei Marsi e della capretta fra Fiuggi e Anagni.

Ecco il suo post accompagnato dal testo: "Per Amarena, per la capretta per tutte quelle anime innocenti… continueremo a batterci per una giustizia e educazione in questo mondo che sembra abbia perso il senso della compassione e dell’amore".

E sulla foto del bassotto: “Sole… Grazie per avermi accompagnata qui a Venezia… Tu simbolo dell’amore per tutti quegli animali uccisi e massacrati dall’ignorante mano dell’uomo.

Amarena questo è per te… veglia sui tuoi piccoli adesso”.

aaaa