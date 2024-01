Le Marie, la sfida di bellezza di carnevale per la scelta delle dodici in concorso: si contenderanno lo scettro il 12 febbraio alla Fenice

VENEZIA - Ritorna anche nel 2024 l’avventura fiabesca delle Marie del Carnevale. La giuria, composta da 14 persone tra cui il direttore de Il Gazzettino Roberto Papetti, oggi domenica 28 gennaio alle 15 a San Giovanni Evangelista, darà il via alla selezione. Tra le candidate, le cui foto sono pubblicate in nella gallery di questo articolo, verranno scelte le 12 Marie che diventeranno le nuove “belle” del Carnevale veneziano.

La giuria è composta da: Silvia Bianchini, Francesco Briggi, Massimo Checchetto, Andrea Favaretto Rubelli, Nora Fuser, Giovanni Giusto, Roberto Papetti, Paolo Polato, Marco Ramot, Cristina Scarpa, Giulia Seguso, Stefania Stea, Claudio Vernier e Marco Vidal.

Sabato prossimo le Marie saranno protagoniste del corteo acqueo pomeridiano sul Canal Grande, da San Felice a bacino Orseolo. Alle 10 di domenica si troveranno con gli attivisti del gruppo “Masegni e nizioleti” a San Giacometo per dar vita a una mattinata di pulizia dai graffiti in Sotoportego dei Oresi.

Le dodici “belle” del Carnevale avranno possibilità di confrontarsi con momenti dedicati a loro, come il trucco e parrucco operato dagli acconciatori del salone Monika e Umberto, ma anche gli abiti dell’atelier Pietro Longhi o una cena al circolo sottufficiali della Marina, prima di arrivare, domenica, a Chirignago, e la sera al dinner show al Casinò. Altre attività saranno il laboratorio di profumi con Mavive, la scuola di vetro all’Abate Zanetti, una prova di cucina con il Barbarigo, fino alla proclamazione della “Maria dell’anno” e “Maria dei lettori” de Il Gazzettino il 12 febbraio alla cena di gala alla Fenice. Per scegliere la Maria dei lettori sarà possibile votare la prediletta attraverso il coupon che verrà pubblicato su Il Gazzettino. I tagliandi andranno portati a mano all’hotel Vitturi oppure nella sede del giornale in via Torino a Mestre.