Carnevale di Venezia 2024, successo per il Carnival Street Show. Tutto pronto per il corteo di barche sul Canal Grande

VENEZIA - Il Carnevale di Venezia “Ad Oriente. Il mirabolante viaggio di Marco Polo” parte all’insegna dell’arte di strada e della commedia dell’arte. Nel rispetto della Giornata della Memoria, oggi, 27 gennaio, ha preso il via solo il palinsesto del Venice Carnival Street Show, che ha proposto spettacoli di arte varia nei campi di Venezia e nel centro di Mestre. In Campo Santo Stefano si è alzato invece il sipario sulla commedia dell’arte con la rassegna “Venezia, ovvero l’arte della commedia”. Gli eventi di apertura ufficiale del Carnevale sono quindi programmati per la giornata di domani, domenica 28 gennaio. «Con il nostro tradizionale corteo sull’acqua non potrebbe esserci un inizio migliore - spiega il consigliere delegato alla Tutela delle tradizioni del Comune di Venezia, Giusto Giusto - Nel segno della continuità, saranno i veneziani ad aprire ufficialmente il Carnevale 2024 dedicato al veneziano per eccellenza Marco Polo, nel modo più popolare che la nostra tradizione impone, a bordo delle nostre storiche e invidiate barche rigorosamente a remi, addobbate a festa e come sempre in testa la mitica Pantegana vero e incontrastato simbolo del carnevale sull’acqua. E attenzione perché quest’anno la sorpresa sarà proprio il botto, una nuova coreografia che renderà decisamente più spettacolare la sua esplosione davanti al ponte di Rialto. E dopo, tutti a terra in campo dell’Erbaria a Rialto, posando i remi per impugnare le forchette per gustare i piatti più tipici della cucina veneziana».

La Festa Veneziana tra le acque del Canal Grande

Un corteo unico nel suo genere, fatto di colori, addobbi e figure mascherate solcherà le acque del Canal Grande rievocando la Festa Veneziana: protagonista la tradizione remiera, tra centinaia di vogatori in maschera e canzoni tipiche popolari della laguna. Lo scoppio della mitica Pantegana, davanti al ponte di Rialto, caratterizzerà il primo weekend di “Ad Oriente”, all’insegna della venezianità. L’iniziativa si svolge in collaborazione con il Coordinamento delle Associazioni Remiere di Voga alla Veneta: a partire dalle ore 11, un centinaio circa di imbarcazioni a remi addobbate partirà da Punta della Dogana per arrivare a Rialto dopo aver percorso il Canal Grande, capitanato da una caorlina che trasporterà la “Pantegana” in cartapesta, lunga 7 metri e ormai diventata uno dei simboli del Carnevale popolare veneziano. Proprio davanti al ponte di Rialto, all’altezza di palazzo Manin sede della Banca d’Italia, la Pantegana simbolicamente scoppierà in uno sfavillio di coriandoli e stelle filanti che voleranno in aria dando così il via ufficiale ai festeggiamenti della kermesse carnevalesca.

Percorso enogastronomico

Giornata all’insegna del gusto anche lungo fondamenta di Cannaregio, sempre nell’ambito della Festa veneziana, con un tradizionale percorso enogastronomico della tradizione offerto da Aepe – Associazione Esercenti Pubblici Esercizi di Venezia che vedrà trionfare bigoli in salsa, baccalà, frittelle e molto altro. Appuntamento dalle ore 11.30 in poi. Sarà Dese, invece, a dare il via alle sfilate dei carri allegorici che caratterizzeranno il Carnevale di Venezia.

Dalle 14.30, dei colorati carri con a bordo, e a piedi, oltre un centinaio di figuranti in maschera, percorreranno via Altinia, con partenza da via delle Garzette, portando nel centro di Dese tanta allegria e divertimento, tra musica, coriandoli e stand di ristoro. Appuntamento a cura del gruppo Parrocchiale Giovani di Dese. Gran finale con animazione e stand di ristoro.

Gli appuntamenti di domani

Continuano, domani, gli appuntamenti con il Venice Carnival Street Show, dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 19, con spettacoli in Piazza Ferretto e nelle vie di Mestre, e a Venezia in Campo Santa Margherita, Campo San Giacomo, Esedra Castello, Campo San Geremia, Campo Santa Maria Formosa e Campo San Cassiano. Circo, clownerie, fachirismo, magia, giocoleria, improvvisazione, equilibrismo, manipolazione del fuoco e poi musica dalle terre del Milione: un mirabolante tour alla scoperta dell’Oriente per incontrare strani personaggi, ambientazioni da mondi sconosciuti e immergersi in un viaggio indimenticabile.

Le linee di navigazione modificate

In occasione del corteo acqueo, le linee 1 e 2 di navigazione verranno modificate così:

Linea 1: le corse in partenza da P.le Roma “C” dalle ore 10.09 alle 11.45 non percorreranno il Canal Grande ma il Canale della Giudecca ed effettueranno le fermate straordinarie di Tronchetto “A”, S. Basilio, Zattere “B” e Spirito Santo prima di riprendere il loro regolare percorso da S. Marco – S. Zaccaria in direzione Lido S.M.E.; le corse in partenza da Lido S.M.E. “D” dalle ore 10.32 alle 11.20 giunte a S. Marco – S. Zaccaria non percorreranno il Canal Grande ma il Canale della Giudecca ed effettueranno le fermate straordinarie di Spirito Santo, Zattere “A”, S. Basilio, Tronchetto “B” e infine P.le Roma.

Linea 2: le corse in partenza da S. Zaccaria “B” dalle ore 9.37 alle 11.13 per il Canale della Giudecca saranno limitate a P.le Roma; ultima corsa da S. Marco Giardinetti “A” per il Canal Grande alle ore 10.31, quindi servizio sospeso e prima corsa dopo l’interruzione alle ore 11.55.