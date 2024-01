Venezia. Carnevale 2024, 50 ristoratori propongono al pubblico i piatti della tradizione più amati: poi caccia al "personaggio misterioso" tra la folla

VENEZIA - Cinquanta ristoratori che prenderanno parte all'iniziativa, proponendo al pubblico alcuni piatti della tradizione locale tra i più amati. E un personaggio misterioso, in maschera, da scovare tra la folla per riuscire a "rubargli" un selfie ricordo. Domenica il rio di Cannaregio farà nuovamente da sfondo agli stand enogastronomici una ventina in tutto, distribuiti lungo l'omonima fondamenta organizzati da Aepe.

Un ritorno in grande stile dopo alcuni anni di stop: l'ultima edizione si era svolta infatti nel 2020, a pochi giorni dallo scoppio della pandemia, mentre la prima risale al 1997. A ricordarlo è il direttore Aepe, Ernesto Pancin. «Siamo a Carnevale, dove finzione e realtà si fondono. Sarà una sorpresa».

CARNEVALE 2024

«La "Festa venexiana" quest'anno sarà ricca e golosa, con i ristoratori che distribuiranno gratuitamente leccornie e prelibatezze, legate alla nostra cucina, a tutti coloro che lo desidereranno», commenta il vicepresidente Aepe, Tommaso Sichero, nonché titolare della trattoria Alla Palazzina, snocciolando il variegato menù. Pasta e fagioli, nervetti, bigoi in salsa, musetto, polpette di carne, di tonno e di melanzane, seppie in umido, mozzarelle in carrozza, sarde in saor, frittelle, galani e tanto altro ancora. Il vino sarà invece offerto dalle cantine Sartori e Conte d'Attimis, mentre alcuni studenti della scuola alberghiera "Engim" si occuperanno di somministrare i piatti agli avventori. Che ci si augura arrivino in maschera. «L'invito è quello di tornare a celebrare questa festa continua Sichero nel segno di una voglia di ripartire e di rinnovare l'atteso appuntamento con il Carnevale della città». L'evento prenderà il via intorno alle 11 e in fondamenta verrà allestito anche un piccolo palco pronto ad accogliere le autorità e per la premiazione dei costumi più belli e originali. E proprio ai migliori travestimenti verranno consegnate delle apposite targhe. «L'ultima volta che è stata organizzata commenta Pancin l'iniziativa aveva permesso di servire circa 12mila persone nel giro di poche ore. Posso garantire che anche quest'anno la gente tornerà a casa soddisfatta». Per un avvio dell'edizione 2024 del Carnevale che entrerà poi nel vivo nelle settimane a venire, fino al prossimo 13 febbraio.

SICUREZZA

Sul fronte della viabilità intanto ieri il comando generale della Polizia locale ha emanato un'ordinanza rivolta proprio alla città antica. Il provvedimento stabilisce che, da domani fino a martedì grasso, in caso di notevole afflusso nelle zone interessate da manifestazioni e spettacoli legati al Carnevale, tale da compromettere la sicurezza e la fluidità in termini di circolazione, gli agenti della Polizia locale avranno facoltà di dirottare la folla. Scongiurando il rischio di assembramenti attraverso l'eventuale istituzione di sensi unici e di temporanei obblighi e divieti facendo transennare in caso di bisogno le aree del centro storico interdette, o inibendo l'accesso laddove i flussi potrebbero creare situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica. Nel testo dell'ordinanza si legge inoltre che la Polizia locale potrà, sempre in caso di necessità, disporre la sospensione, anche parziale, delle occupazioni di suolo pubblico o un temporaneo spostamento delle stesse.