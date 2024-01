VENEZIA - Un grande omaggio a Marco Polo (del quale ricorrono i sette secoli tondi dalla morte) e ai suoi viaggi in Oriente. Il tema del Carnevale di Venezia si riverbera anche in una trentina di spazi e istituzioni culturali, che come da tradizione, offrono il loro contributo con iniziative legate e coordinate al leitmotiv dell'anno. Lo spazio è ampio e va dalle piccole associazioni fino alla Biennale, al teatro la Fenice o alla Fondazione Musei Civici. Ci sono appuntamenti gratuiti, altri (pochi) a pagamento, ma che portano la giocosità del Carnevale ad un livello superiore, offrendo spunti e occasioni di svago per chi non vuole limitarsi a sfilare in piazza San Marco con il costume autorealizzato o noleggiato. Ma anche ai bambini e, perché, no, anche per i residenti. Il tutto in oltre 50 tra spettacoli e iniziative culturali, distribuite tra Venezia e la terraferma.

COLLABORAZIONE PROFICUA

Insomma, un cartellone denso di iniziative che comprende progetti originali e creati ad hoc, sostenuti dall'amministrazione comunale veneziana e co-promossi da Vela spa, la società pubblica che organizza i grandi eventi della città. A presentare il calendario, in rappresentanza del sindaco Luigi Brugnaro, la consigliera delegata alla Cultura Giorgia Pea, l'amministratore unico di Vela, Piero Rosa Salva e la coordinatrice del palinsesto degli eventi, Marta Moretti.«Un grande grazie - hanno detto Pea e Rosa Salva - a tutte le persone che si sono adoperate per offrire un programma di spettacoli di qualità, che va ad arricchire quello che è il Carnevale diffuso nei campi e nelle strade. Il miracolo di questa straordinaria città che è Venezia è la presenza di tante associazioni e fondazioni che collaborano con i loro progetti».

ENTI E ORGANIZZAZIONI

Tanti quindi gli eventi imperdibili, realizzati in collaborazione e partnership con 25 istituzioni cittadine, tra associazioni culturali, enti, teatri e musei, palazzi: dall'Ateneo Veneto, alla Biennale di Venezia, La Casa di The Human Safety Net alle Procuratie Vecchie, il Centro Culturale Candiani, il Café Sconcerto, Ca' Macana, la Compagnia l'Arte dei Mascareri, la Fabbrica del Vedere, il Fondaco dei Tedeschi, la Fondazione Querini Stampalia, la Fondazione Muve, Forte Marghera, l'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti - Palazzo Loredan, M9-Museo del 900, l'Oratorio dei Crociferi, Ospedaletto, Palazzetto Bru Zane, Palazzo Labia, Palazzo Trevisan degli Ulivi, il Santuario di Santa Lucia, la Scuola Grande di San Giovanni Evangelista, la Scuola Grande di San Rocco, il Teatrino Groggia, il Teatro al Parco, il Teatro di Palazzo Grassi, il Teatro Goldoni, il Teatro La Fenice, il Teatro Momo, il Teatro Toniolo.

Ampia l'offerta nei teatri cittadini che presenta un ricco calendario di spettacoli pensati per l'occasione. La Fenice ha allestito due opere (Il Barbiere di Siviglia e La Bohème) che andranno in scena alternativamente fino a martedì Grasso. Il teatro Toniolo porterà in scena Gli Innamorati di Goldoni mentre il teatro Goldoni proporrà l'Arlecchino muto per lo spavento, omaggio alla Commedia dell'Arte. I musei osserveranno aperture straordinarie, la Biennale organizza come sempre il Carnevale dei Ragazzi, da domani a domenica 11: a Ca' Giustinian, laboratori per scuole e famiglie, al Teatro Piccolo Arsenale proiezioni di film d'avventura, al Parco Albanese di Mestre lo spettacolo danzante su ghiaccio "Murmuration", a Forte Marghera la visita dell'installazione luminosa X-Tree. Gli appuntamenti sono davvero innumerevoli e si possono trovare tutti sul sito internet del Carnevale (www.carnevale.venezia.it).