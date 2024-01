Marie 2024. Studentessa, insegnante, avvocata: chi sono le 12 regine selezionate Video

VENEZIA - L’attesa è finita.

La giuria ha eletto le dodici bellissime chiamate ad immergersi anche quest’anno nelle giornate del Carnevale veneziano da vere protagoniste, a stretto contatto con alcune realtà del territorio e prendendo parte ad aventi e feste esclusive. Questi i nomi delle ragazze indicate dalla commissione, ieri visibilmente emozionate non appena hanno scoperto di essere state scelte per rivestire i panni delle Marie, la cui festa è patrocinata da “Il Gazzettino”: Giorgia Vettorello, 19 anni di Tessera, studentessa universitaria, Lidia Gasparini, 18 anni di Mestre, studentessa, Gaia Donà, 18 anni di Venezia, studentessa, Iolanda Gajon, 18 anni di Marghera, studentessa, Ilaria Marvilly, 27 anni del Lido, musicista, Mariam Gargiulo, 27 anni di Dese, studentessa, Laura Mattiazzo, 22 anni di Mestre, lavora in un’agenzia per eventi, Rossana Grementieri, 27 anni di Cavallino-Treporti, praticante avvocato, Nabila El Ashker, 27 anni di Mestre, insegnante, Irene Renosto, 20 anni di Mestre, accompagnatrice turistica, Elena Maria Furlan, 22 anni di Noale, studentessa lavoratrice e Silvia Zecchin, 20 anni di Noale, studentessa.

Carolina Borghese, 19enne veneziana, e Veronica Boscolo Cegion, 22enne di Chioggia, sono invece le due damigelle - classificatesi cioè al 13. e 14. posto - che insieme alle dodici avranno la possibilità di vivere gli appuntamenti conclusivi del Carnevale. Oltre alla cena di gala del 12 febbraio, ospitata nelle Sale Apollinee del Teatro La Fenice, dove verranno elette la Maria dell’anno e quella de “Il Gazzettino”, le giovani prenderanno parte anche alla giornata del martedì grasso. Sessantacinque le richieste di partecipazione complessive raccolte nei giorni scorsi dalla patrona della manifestazione, Maria Grazia Bortolato, che nelle settimane a venire affiancherà le reginette dell’anno tra i numerosi appuntamenti in agenda. E una cinquantina le giovani tra i 18 e i 28 anni d’età, residenti nella Città metropolitana o nate a Venezia, che ieri si sono effettivamente presentate davanti alla giuria, riunitasi per l’occasione nella Scuola Grande San Giovanni Evangelista e formata dal direttore artistico del Carnevale, nonché presidente dei giurati, Massimo Checchetto, la Maria dell’anno 2010, Silvia Bianchini, il direttore eventi della Scuola Grande San Giovanni Evangelista, Cristina Scarpa e Giulia Seguso, dei vetri d’arte Seguso. E ancora, la proprietaria di Ca’ Nigra Lagoon Resort, Stefania Stea, l’attrice Nora Fuser, il consigliere delegato alla Tutela delle tradizioni, Giovanni Giusto, il membro del direttivo nazionale “Adusbef”, Paolo Polato, l’amministratore delegato Andrea Favaretto Rubelli, oltre a Marco Ramot, area manager per il nord Italia di Costa Crociere, Marco Vidal, Ceo di The Merchant of Venice, Claudio Vernier, presidente di “Piazza San Marco” e Francesco Briggi, dell’Atelier Pietro Longhi.

LA TENSIONE

È stato un lungo pomeriggio nel corso del quale ben visibile era la tensione sui volti delle ragazze, in alcuni casi accompagnate da mamma e papà o dai fidanzati, anche loro in trepidante attesa del verdetto finale, arrivato solo in serata. A seguire le tradizionali foto di rito e un brindisi insieme a Bortolato per inaugurare l’avvio di questa nuova avventura tutta da scrivere. Ad accogliere le candidate alla Festa delle Marie 2024 c’erano anche le concorrenti delle passate edizioni, che si sono rese disponibili per dispensare pratici consigli e per condividere qualche ricordo di un’esperienza rimasta nel cuore di ognuna. E non è voluta mancare all’appuntamento nemmeno Beatrice Raffael, Maria dell’anno 2023. Un’attesa intervallata da qualche chiacchiera per stemperare l’agitazione e dalla chiamata a piccoli gruppi delle partecipanti, perlopiù in abiti casual e con capelli sciolti sulle spalle a incorniciarne i lineamenti.

La prima uscita ufficiale delle dodici è in programma il 3 febbraio, con tappa a San Marco, mentre da domani al 10 febbraio i lettori avranno la possibilità di votare la Maria de “Il Gazzettino” attraverso il coupon originale pubblicato sul quotidiano, da consegnare all’hotel Palazzo Vitturi, in campo Santa Maria Formosa, o in via Torino 110. (articolo di Marta Gasparon) (video Sebastiano Casellati)